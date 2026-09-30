Darlin Ferrattry toca o sino, mas desiste de desistir de 'A Fazenda 18'

Darlin Ferrattry tocou o sino de A Fazenda 18 nesta quarta-feira (30/9), sinalizando que pretendia deixar o reality show da Record. A empresária, no entanto, desistiu de abandonar a competição após conversar com a produção e decidiu continuar no confinamento.

Antes de tocar o sino, Darlin chorou e foi consolada por outros participantes. A empresária afirmou que não conseguia mais permanecer no programa depois do episódio que protagonizou na segunda-feira, 28, durante uma dinâmica.

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"Não, acabou para mim, está tudo bem. Eu já perdi, está tudo bem", disse ela em lágrimas. "Eu só esperei, acabou. Eu amei muito estar aqui. O que eu passei anteontem foi muito difícil, não dá para a gente, como mãe, ouvir uma coisa daquelas. Vou para casa", acrescentou no momento em que bateu no objeto.

Darlin acionou o sino acompanhada de Adryana, Mônica, Fran e Jônatas. Em seguida, foi chamada pela produção para uma conversa reservada. Segundo a assessoria de imprensa do programa, a empresária decidiu permanecer na disputa.

De volta à sede, Darlin pediu a Adryana que, caso conquiste o posto de Fazendeira, a ajude a enfrentar Giovanna: "Você que vai voltar pelo Fazendeiro. Muito importante quem for Fazendeiro me ajudar muito para eu ter meu embate. Eu preciso ter meu embate".

Conflito entre Darlin e Giovanna

O atrito entre as duas participantes aumentou durante a dinâmica Aponta Peão, realizada na segunda-feira. Na ocasião, Giovanna Gold escolheu Darlin e criticou o comportamento da empresária no confinamento, usando termos como "mentirosa", "falsa", "narcisista" e "hipócrita" para se referir a ela.

A discussão ganhou um novo capítulo quando a atriz afirmou não conhecer Lexa, filha de Darlin. "Quem é sua filha? Desconheço sua filha". A empresária reagiu imediatamente e defendeu a cantora. "Lava a tua boca para falar da minha filha, que é uma guerreira, uma trabalhadora, digna, funkeira", afirmou.

O que acontece quando um participante toca o sino em 'A Fazenda'?

O sino instalado na área dos animais e na oficina da sede é usado pelos participantes para comunicar à produção que desejam deixar o programa.

Depois do acionamento, o participante é chamado para uma conversa reservada, na qual confirma se pretende romper o contrato e abandonar a competição pelo prêmio.