Curta de Lucas Amorim é selecionado para o Orlando Film Festival 2026

O ator e cineasta brasileiro Lucas Amorim celebra uma nova conquista internacional com o curta-metragem True self, oficialmente selecionado para o Orlando Film Festival 2026, nos Estados Unidos.

Produzido pela The Seven Films, True self é um projeto autoral de Lucas Amorim, que acumula quatro funções centrais na realização: é roteirista, diretor, produtor e ator protagonista do filme. O trabalho reforça uma vertente da carreira do artista que une sua trajetória como ator à criação e realização de seus próprios projetos cinematográficos.

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Além de Lucas Amorim, o elenco conta com Iuri Saraiva, Aline Jones, Victor Garbossa e Felipe Souza.

A seleção leva o curta para a programação do Orlando Film Festival, evento realizado em Orlando, na Flórida, que chega à sua 21ª edição em 2026. O festival acontece entre 19 e 22 de novembro e reúne produções independentes, cineastas e profissionais da indústria cinematográfica em uma programação que inclui exibições, painéis, workshops e atividades profissionais.

Ao longo de sua história, o Orlando Film Festival também recebeu reconhecimento da MovieMaker Magazine, que já o incluiu entre os “25 Coolest Film Festivals in the World”.

Circuito internacional

A seleção de True self amplia a presença internacional do trabalho de Lucas Amorim, que construiu sua formação artística entre Brasil, Itália e Reino Unido e desenvolve paralelamente suas carreiras como ator e realizador.

No audiovisual, Lucas reúne trabalhos em produções como Razões, Cabaret, Vocacelli, Favela e De volta pra casa. Como realizador, vem desenvolvendo projetos por meio da The Seven Films, conciliando produção, direção e roteiro com sua atuação diante das câmeras.

Sua trajetória também passa pelo teatro, com trabalhos em montagens como Old Saybrook, Bodas de sangre, Angel, Van Gogh, Mona Lisa, O amor venceu e Revolutionary Road, produção vencedora dos prêmios Bibi Ferreira e APCA.

A chegada de True self ao Orlando Film Festival marca mais uma etapa dessa trajetória e leva aos Estados Unidos um projeto no qual Lucas Amorim está presente tanto na concepção e realização quanto como ator protagonista.