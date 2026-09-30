Arthur Aguiar quebra silêncio após notícias sobre dívida e despejo

Arthur Aguiar quebra o silêncio após notícias sobre dívida de R$ 400 mil e despejo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Arthur Aguiar decidiu se pronunciar nesta quarta-feira (30/9) após ter o nome associado a uma série de notícias envolvendo questões financeiras. O ator, que venceu o BBB 22, usou os Stories do Instagram para comentar a repercussão dos casos e criticou a exposição da vida pessoal em busca de engajamento nas redes sociais.

Sem citar diretamente os veículos responsáveis pelas publicações, Arthur questionou os limites da divulgação de informações sobre a vida particular de pessoas famosas. "É triste ver como não existe mais limite pra nada. O importante é gerar cliques, engajamento, likes, comentários, independente do que isso pode gerar de dano no outro", escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na sequência, o ator também fez uma reflexão sobre a maneira como situações pessoais são transformadas em conteúdo na internet. "A pergunta que deixo é: será que você que publica esse tipo de notícia ou você que cria meme, que cria vídeo debochando da vida do outro, aguentaria se fosse com você? Você suportaria ver outras pessoas expondo a sua vida, da sua família, situações que não cabe a elas falarem ou julgarem? Você aguentaria?", questionou.

O posicionamento ocorreu após a divulgação de informações sobre duas questões financeiras envolvendo o artista. Uma delas diz respeito a uma ação judicial movida pelo Banco Bradesco, que, segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, cobraria valores referentes a faturas não pagas de seis cartões de crédito. Conforme a publicação, a quantia atribuída à suposta dívida chegaria a R$ 400 mil.

Antes disso, também havia sido divulgada uma ação de despejo relacionada a um imóvel ocupado pelo ator em São Paulo. De acordo com a informação publicada, a empresa responsável pela locação afirma que Arthur teria deixado de cumprir obrigações previstas no contrato a partir de maio de 2026. A companhia teria informado à Justiça que tentou solucionar a situação sem recorrer inicialmente ao processo e chegou a oferecer alternativas para a regularização dos valores.

Ainda segundo as informações divulgadas, a dívida relacionada ao imóvel teria chegado a R$ 166 mil. A assessoria do ator informou que encerrou a parceria com Arthur poucos dias antes, citando "divergência de opiniões".

O advogado Pablo Sukiennik, que representa Arthur Aguiar, já havia contestado a forma como o caso envolvendo o imóvel foi apresentado. Em declaração à Quem, afirmou: "Os fatos não aconteceram exatamente da maneira como foram narrados nessa petição inicial. Portanto, nós só não vamos adiantar o conteúdo porque é matéria de defesa, e Arthur ainda não foi citado nesse processo. Reforço que Arthur não desejou que chegasse nesta situação e que estava tudo sendo negociado para que não não se chegasse neste ponto".

Com o novo pronunciamento, Arthur Aguiar voltou a abordar publicamente a repercussão das informações, mas não apresentou, nos trechos divulgados, detalhes sobre os valores ou sobre as circunstâncias específicas dos processos. As questões citadas permanecem vinculadas às informações apresentadas nas ações e às versões divulgadas pelas partes envolvidas.

O texto Arthur Aguiar quebra o silêncio após notícias sobre dívida de R$ 400 mil e despejo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.