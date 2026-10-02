Espetáculo de dança integrado à natureza discorre sobre corpos femininos

O corpo feminino está no centro de Cavidade escura, espetáculo em cartaz dias 30 e 31 de outubro no Espalo Semente Cia de Teatro, no Gama. Com direção, coreografia e atuação de Ju Maluf, a obra propõe experiência de dança contemporânea que investiga os ciclos da vida e aquilo que o corpo carrega antes mesmo da construção da identidade. “Acredito que o espetáculo ilumina a maneira como ainda temos dificuldade de olhar para determinados corpos e experiências”, diz Maluf.

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O espetáculo, segundo a autora, “nasce do desejo de entrar nessa cavidade não apenas como um espaço anatômico, mas como um território simbólico, ancestral e político”, comenta. “É uma investigação sobre o corpo antes de sua formação completa.” Maluf revela que pretende provocar experiência sensorial, mais do que comunicar ideias ao público.

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A peça estreou na Unipaz em setembro e é realizada por uma intérprete. Para a estreia, a própria natureza se tornou parte da dramaturgia. A obra foi apresentada junto a uma cachoeira, de maneira integrada. “Deslocamos o espetáculo do espaço convencional e abrimos a possibilidade de que a natureza interfira, transforme e até conduza aquilo que acontece em cena”, aponta a coreógrafa.

A estreia na Unipaz abriu uma circulação que prevê seis apresentações em diferentes territórios do Distrito Federal. Depois do Park Way, Cavidade Escura segue para o Gama, onde será apresentado no Espaço Semente Cia de Teatro nos dias 30 e 31 de outubro. O projeto também prevê duas apresentações fechadas em escolas públicas de Santa Maria.





Serviço

Cavidade escura

De Ju Maluf. Dia 30 de outubro, às 15h, e no dia 31, às 19h30, no Espaço Semente Cia de Teatro (Gama).

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel