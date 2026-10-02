Série do Canal Brasil conta o cotidiano do transporte público no DF

Série retrata o dia a dia do brasiliense nos transporte público - (crédito: Divulgação)

No domingo (4/10), às 19h, estreia, no Canal Brasil, a série brasiliense Caôs Urbanos. O seriado procura trazer uma reflexão sobre a mobilidade urbana por meio de uma ficção que se ambienta no DF e Entorno e leva para todo o país um retrato de como são as dificuldades enfrentadas pelos moradores da capital quando algo emperra o transporte público.

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A trama envolve um assasinato cometido em um ônibus, crime que acaba influenciando a jornada dos personagens principais, Nonato, Giovanna e Rosa. O enredo se passa durante uma greve geral dos transportes, que paralisa os fluxos da cidade e instala um caos na vida das pessoas. A trajetória dos personagens ajuda o espectador a entender como o transporte afeta diretamente a rotina da população.

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A obra busca estimular a presença do audiovisual brasiliense no cenário nacional. Para o diretor Cássio Oliveira, a ideia da produção é transparecer as diversas identidades de quem vive no Planalto Central. O roteiro aponta como a geografia das ruas da capital é complexa e ressalta o peso dos transportes públicos no deslocamento da população periférica.

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Exibida em quatro episódios semanais de 40 minutos, os capítulos serão lançados aos domingos do mês de outubro (4, 11, 18 e 25), sempre às 19h. Nas quartas, às 14h, e sextas, às 12h30, ocorre a reprise desses episódios e em novembro, o Canal Brasil realizará dois dias de maratona da série, no domingo (1º/11), às 21h e na quarta (4/11), às 14h. A programação completa está disponível nas redes sociais @caosurbanos_serie.





Serviço

Lançamento da série Caôs urbanos

No domingo (4/10), às 19h, no Canal Brasil.





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