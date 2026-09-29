Projeto de experiências sensoriais sonoras amplia circulação no DF

Parque de experiências sensoriais sonoras para primeira infância passa por Arniqueiras e Estrutural - (crédito: Gabriela Pires/Divulgação)

Depois de passar por diferentes locais do Distrito Federal, o Diversom ZaS — Zero a Seis amplia a circulação. O projeto que leva música, brincadeiras e experiências sensoriais para crianças de 0 a 6 anos agora tem três etapas, passando por Sol Nascente, Arniqueiras e Estrutural, alcançando ao todo 14 regiões administrativas do DF. A nova programação começou no dia 21 de setembro e vai até 9 de outubro, em Centros de Educação da Primeira Infância (CEPIs).

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A primeira etapa começou no CEPI Jandaia, no Sol Nascente, onde o parque esteve de 21 a 28 de setembro. O projeto avança agora para o CEPI Sabiá Laranjeira, em Arniqueiras, de 28 de setembro a 4 de outubro, e finaliza no CEPI Baru, na Estrutural, de 5 a 9 de outubro. Na segunda-feira (5/10), além do parque sonoro, a unidade da Estrutural receberá uma oficina de sensibilização musical voltada à comunidade escolar.

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O Diversom ZaS foi desenvolvido especialmente para a primeira infância e alia arte, educação e desenvolvimento infantil através de brinquedos musicais criados com foco em segurança, acessibilidade e estímulos sensoriais. Entre os brinquedos estão a gangorrinha de bolinhas, o BalanSOM, a Arvorezinha Sonora, o Cavalinho Pó-có-tó, a Canoa Sonora e instrumentos percussivos melódicos adaptados. O objetivo da Diversom é estimular aspectos físicos, cognitivos, sociais e afetivos do desenvolvimento infantil.

Serviço

Diversom ZaS — Zero a Seis

Até domingo (4/10), no CEPI Sabiá Laranjeira (Arniqueiras). De segunda (5/10) até 9 de outubro, no CEPI Baru (Estrutural); oficina na segunda-feira (5/10), das 9h às 10h30, no CEPI Baru.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel