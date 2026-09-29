A hipótese do amor ganha sequência; veja data e o que esperar

As fãs de A hipótese do amor podem comemorar: a autora Ali Hazelwood anunciou, nesta terça-feira (29/9), a sequência do best-seller. Em publicação nas redes sociais, ela revelou que The Two-Body Problem (O problema de dois corpos, em tradução livre) será lançado em 2 de fevereiro de 2027.

Na legenda, Ali contou que, há um ano, não se imaginava escrevendo a continuação da história, mas que agora não consegue conceber um mundo sem o livro. "Estou realmente ansiosa para falar mais sobre ele e sobre como surgiu nos próximos meses", escreveu.

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A autora também informou que a produtora MRC desenvolve uma adaptação cinematográfica de The Two-Body Problem para a Amazon MGM Studios.

O que esperar da sequência

Segundo Ali, a trama se passa ao longo de alguns anos e mistura a turbulência do pós-doutorado com o desafio mais difícil de uma relação de longo prazo: decidir o que comer no jantar.

O livro também aborda as dificuldades das bolsas temporárias de pós-doutorado, das agendas conflitantes e de um mercado de trabalho competitivo. Enquanto Olive tenta se consolidar como cientista reconhecida, Adam está determinado a construir um futuro ao lado dela. A relação dos dois é uma certeza para a jovem, mas a pressão acadêmica complica a situação.

Filme está no topo do Prime Video

O anúncio chega em um bom momento: lançado em 23 de setembro no Prime Video, o filme A hipótese do amor lidera a lista dos mais assistidos da plataforma.

Estrelado por Lili Reinhart e Tom Bateman, o longa acompanha Olive Smith, doutoranda em Biologia na Universidade de Stanford que não acredita em namoros nem no amor. Para convencer a melhor amiga, que gosta de seu ex, de que já seguiu em frente, Olive precisa provar que está em um novo relacionamento. Em um momento de pânico, ela beija por impulso o primeiro homem que vê pela frente: Adam Carlsen, jovem professor de prestígio, famoso por ser rigoroso e temido pelos alunos.

Ainda não há previsão de lançamento da sequência no Brasil. O primeiro livro foi publicado pela editora Arqueiro, em 2022.