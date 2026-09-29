Quem Ama Cuida terá beijo de Mau Mau e Felipe ao som de clássico de Cazuza - (crédito: Observatorio da TV)





O romance entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) está prestes a ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Apesar da resistência de Otoniel (Tony Ramos), avô do jovem, os dois personagens finalmente trocarão o primeiro beijo na trama das nove da Globo.

A cena marcará a consolidação da aproximação que vem sendo construída ao longo dos últimos meses. Tudo começou durante as aulas de dança, onde os dois descobriram afinidades e passaram a dividir cada vez mais momentos juntos. No início, porém, Felipe tratava a relação apenas como amizade, enquanto tentava compreender os próprios sentimentos.

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O momento romântico será embalado por Preciso Dizer Que Te Amo, composição de Cazuza, Bebel Gilberto e Dé Palmeira. A escolha da canção partiu da diretora artística Amora Mautner e da autora Claudia Souto, admiradoras da obra do cantor e compositor.

Na sequência que antecede o beijo, Mau Mau e Felipe sairão para jantar e depois seguirão para uma boate. Será durante esse passeio que os dois deixarão de lado as dúvidas e assumirão a atração que vinham desenvolvendo.

A relação já havia dado sinais de evolução em capítulos recentes. Em uma ida a uma balada LGBTQIA+, Felipe chegou a admitir que estava se divertindo na companhia de Mau Mau, embora ainda insistisse em afirmar que era hétero.

Com a cena, Quem Ama Cuida dá mais um passo no desenvolvimento de uma das histórias mais comentadas da novela e aprofunda a jornada de descoberta e amadurecimento vivida pelos personagens.

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