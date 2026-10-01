Estrelas do reggae se unem em nova banda dedicada ao gênero

A banda Cidade Roots nasce em 2026 como a proposta de resgatar grandes clássicos do reggae brasileiro e internacional. O grupo é formado por Da Ghama, cantor e compositor ex-Cidade Negra, e por Bruno Dourado e Kiko Peres, fundadores do Natiruts. A proposta é celebrar o estilo e resgatar sucessos dos anos 1990.

Da Ghama explica que a ideia existia há alguns anos, mas só agora foi possível concretizá-la. O objetivo é recuperar a sonoridade que conquistou o público, unindo repertórios do Cidade Negra e Natiruts, além de canções de Bob Marley, Jimmy Cliff, Gilberto Gil e Paralamas do Sucesso.

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Inicialmente, a nova banda não prevê o lançamento de músicas inéditas. Os shows serão uma homenagem ao reggae brasileiro e aos clássicos jamaicanos. Para Kiko Peres, a formação é um encontro de amigos que admiram o trabalho um do outro e curtem a música de Bob Marley e Peter Tosh.

Bruno Dourado reforça que o projeto homenageia toda a cena do reggae, dos mestres como Bob Marley, Peter Tosh e Gregory Isaacs, até artistas como Maneva, Ponto de Equilíbrio, Planta e Raiz e Edson Gomes.

Formada em 1986 em Belford Roxo, Cidade Negra é uma das bandas mais influentes do país por misturar reggae com pop e MPB. O Natiruts, de Brasília, consolidou-se desde 1996 como um pilar do gênero, com letras sobre espiritualidade e paz.

Saiba mais sobre os músicos

Fundador do Cidade Negra, Da Ghama é compositor, cantor e guitarrista. Foi um dos primeiros artistas latino-americano a se apresentar no Reggar Sunsplash Festival, na Jamaica. Após 22 anos na banda, iniciou carreira solo e lançou os álbuns Violas e Canções (2009), Baixafricabrasil (2017) e Sinal de Paz (2024).

Cantor, multi-instrumentista e produtor, Bruno Dourado é um dos fundadores do Natiruts e toca guitarra, violão e percussão. É autor ou coautor de sucessos como Andar pela ilha, Discípulo de Mestre Bimba e Quero ser feliz.

Guitarrista e produtor, Kiko Peres integrou a formação original do Natiruts. Formado pelo Guitar Institute of Technology (G.I.T.), em Los Angeles, possui um estilo versátil que transita entre reggae, funk, rock e música brasileira.

Com essa formação, a banda Cidade Roots busca resgatar o som do reggae para os amantes da música nacional. Para acompanhar o grupo, basta acessar o perfil no Instagram @cidaderoots_oficial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.