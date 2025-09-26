Banda brasiliense, Alma Djem se reencontra com a cidade em show neste sábado

De volta para a cidade natal, Alma Djem, banda de reggae criada na capital em 1997, se apresenta neste sábado (27/9), no Teatro dos Bancários, para apresentação do show Acústico em São Paulo. Disponível no streaming Globoplay, o projeto reúne 31 faixas em formato voz e violão, com participações de nomes como Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67, Roberta Campos e Maskavo. Em Brasília, a apresentação marca a estreia da turnê e terá a participação em especial do grupo Jah Live.

“A gente gravou esse DVD em São Paulo, um lugar que nos acolhe já há alguns anos, mas o nosso coração é brasiliense. A banda tem suas raízes em Brasília, nasceu em Brasília e traz Brasília na sua sonoridade até hoje”, declara Marcelo Mira, vocalista e fundador do Alma Djem. “Poder mostrar esse trabalho para o nosso público original, gente que viu os nossos primeiros shows e hoje nos acompanha ao longo desses mais de 20 anos de carreira, é muito legal, porque é um projeto que é o sonho de qualquer banda”, celebra o cantor.

“A gente vê que o público da cidade tem um carinho enorme pelo Alma Djem, e a gente quer retribuir isso com um grande show, muita energia e tocando músicas que nos acompanham há tantos anos e que fazem parte da vida de muitos brasilienses”, finaliza Marcelo.

Serviço

Alma Djem — Show Acústico em São Paulo

Sábado (27/9), às 21h, no Teatro dos Bancários

Ingressos podem ser adquiridos na plataforma on-line Bilheteria Digital, a partir de R$ 70 (meia-entrada)

