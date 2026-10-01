Peppino Mazzullo, dublador do ratinho Topo Gigio, morre aos 100 anos

Morreu nesta quarta-feira (30/9), aos 100 anos, o ator e dublador italiano Peppino Mazzullo, conhecido por interpretar durante 45 anos a voz de Topo Gigio, famoso personagem infantil criado na Itália. A morte foi divulgada pela agência italiana de notícias ANSA.

Conforme divulgado pela agência, Mazzullo morreu em casa, em Santo Stefano di Briga, distrito de Messina, cidade onde nasceu em 6 de junho de 1926. O artista dedicou grande parte da carreira ao teatro, rádio e televisão e se tornou uma das principais referências ligadas ao personagem.

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A história com Topo Gigio

A parceria entre Mazzullo e Topo Gigio começou oficialmente em 1961, quando o artista passou a dar voz ao boneco criado por Maria Perego e Federico Caldura. O personagem se tornou conhecido inicialmente na televisão italiana e, posteriormente conquistou o público de outros países.

Para Mazzullo, porém, a relação com o ratinho teria começado muito antes. O ator contou que, quando tinha cerca de dois anos, teria visto um pequeno rato aos pés da cama. Segundo o relato, ele ficou assustado e tentou chamar a mãe, mas não conseguiu falar. Depois, contou o episódio a ela, que teria dito que se tratava de um duende que lhe traria sorte.

Décadas mais tarde, ao conhecer o boneco que se tornaria Topo Gigio nos estúdios da emissora italiana RAI, Mazzullo afirmou ter sentido que já o conhecia. Foi naquele momento que começou a experimentar a voz do personagem. A interpretação ajudou a construir a identidade do ratinho, incluindo uma das frases mais conhecidas: “O que você está me dizendo?".

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Topo Gigio no Brasil

O personagem também fez sucesso entre o público brasileiro, por volta de 1969, Topo Gigio chegou à televisão através do programa Mister Show da TV Globo onde contracenou com Agildo Ribeiro e Regina Duarte. Depois do encerramento da atração, o personagem ganhou um programa próprio, Topo Gigio Especial, exibido entre novembro de 1970 e fevereiro de 1971.

Embora não falasse português, Mazzullo também esteve ligado à voz do personagem nas versões brasileiras. A participação ajudou a aproximar o ratinho italiano de uma nova geração de espectadores.

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Carreira além do ratinho

A trajetória de Mazzullo não se limitou ao Topo Gigio, o italiano construiu uma carreira extensa no entretenimento e participou de produções para teatro, rádio e televisão. Entre muitas das lembranças destacadas pelo ator estava a participação no programa americano The Ed Sullivan Show.

A relação com Topo Gigio, no entanto, permaneceu como um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória. De 1961 a 2006, Mazzullo esteve associado à voz do personagem, que se tornou um dos símbolos da televisão infantil italiana.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes

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