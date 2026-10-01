InícioDiversão e Arte
LUTO

Peppino Mazzullo, dublador do ratinho Topo Gigio, morre aos 100 anos

Voz criada pelo ator e dublador italiano para interpretar o famoso ratinho, Topo Gigio, acompanhou gerações de crianças na Itália e também fora do país

Peppino Mazzullo: nostalgia e saudades - (crédito: reprodução/redessociais )
Peppino Mazzullo: nostalgia e saudades - (crédito: reprodução/redessociais )

Morreu nesta quarta-feira (30/9), aos 100 anos, o ator e dublador italiano Peppino Mazzullo, conhecido por interpretar durante 45 anos a voz de Topo Gigio, famoso personagem infantil criado na Itália. A morte foi divulgada pela agência italiana de notícias ANSA.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Conforme divulgado pela agência, Mazzullo morreu em casa, em Santo Stefano di Briga, distrito de Messina, cidade onde nasceu em 6 de junho de 1926. O artista dedicou grande parte da carreira ao teatro, rádio e televisão e se tornou uma das principais referências ligadas ao personagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A história com Topo Gigio

A parceria entre Mazzullo e Topo Gigio começou oficialmente em 1961, quando o artista passou a dar voz ao boneco criado por Maria Perego e Federico Caldura. O personagem se tornou conhecido inicialmente na televisão italiana e, posteriormente conquistou o público de outros países.

Para Mazzullo, porém, a relação com o ratinho teria começado muito antes. O ator contou que, quando tinha cerca de dois anos, teria visto um pequeno rato aos pés da cama. Segundo o relato, ele ficou assustado e tentou chamar a mãe, mas não conseguiu falar. Depois, contou o episódio a ela, que teria dito que se tratava de um duende que lhe traria sorte.

Décadas mais tarde, ao conhecer o boneco que se tornaria Topo Gigio nos estúdios da emissora italiana RAI, Mazzullo afirmou ter sentido que já o conhecia. Foi naquele momento que começou a experimentar a voz do personagem. A interpretação ajudou a construir a identidade do ratinho, incluindo uma das frases mais conhecidas: “O que você está me dizendo?".

Topo Gigio no Brasil

O personagem também fez sucesso entre o público brasileiro, por volta de 1969, Topo Gigio chegou à televisão através do programa Mister Show da TV Globo onde contracenou com Agildo Ribeiro e Regina Duarte. Depois do encerramento da atração, o personagem ganhou um programa próprio, Topo Gigio Especial, exibido entre novembro de 1970 e fevereiro de 1971.

Embora não falasse português, Mazzullo também esteve ligado à voz do personagem nas versões brasileiras. A participação ajudou a aproximar o ratinho italiano de uma nova geração de espectadores.

Carreira além do ratinho

A trajetória de Mazzullo não se limitou ao Topo Gigio, o italiano construiu uma carreira extensa no entretenimento e participou de produções para teatro, rádio e televisão. Entre muitas das lembranças destacadas pelo ator estava a participação no programa americano The Ed Sullivan Show. 

A relação com Topo Gigio, no entanto, permaneceu como um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória. De 1961 a 2006, Mazzullo esteve associado à voz do personagem, que se tornou um dos símbolos da televisão infantil italiana.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 01/10/2026 17:59
x