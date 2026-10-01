Helicóptero de resgate médico cai na Califórnia e deixa dois mortos

Um helicóptero de resgate médico caiu no mar na quarta-feira (30), próximo à costa de Los Angeles, Califórnia, em um acidente que deixou dois mortos, dois feridos e uma pessoa desaparecida, informaram autoridades locais à imprensa americana.
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A responsável do condado de Los Angeles, Janice Hahn, anunciou no X que "um helicóptero de resgate médico que partiu da ilha de Santa Catalina caiu logo após a decolagem".
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"As operações de busca e resgate estão em andamento e estou rezando por todos que estavam a bordo", acrescentou.
A ilha de Santa Catalina está localizada na costa do sul da Califórnia, a cerca de 35 quilômetros do Porto de Los Angeles.
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Jonathan Torres, engenheiro do Corpo de Bombeiros do condado de Los Angeles, disse à rede KTLA que as autoridades locais responderam à queda do helicóptero que havia partido da ilha rumo ao continente por volta das 19h53, horário local (23h53 no horário de Brasília).
"Quatro das cinco pessoas a bordo foram localizadas. Uma pessoa ainda está desaparecida. Duas foram levadas para hospitais na zona continental em condição estável. Podemos confirmar que há dois mortos no local", disse.
As operações de busca e resgate continuam, acrescentou Torres.
A empresa REACH Air Medical Services informou à emissora local KABC que um de seus helicópteros esteve envolvido no incidente.
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