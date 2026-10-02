Rolling Stones escalam ator de Hollywood em novo clipe musical

Novo clipe dos Rolling Stones é estrelado pelo vencedor do Globo de Ouro Alexander Skarsgård - (crédito: Divulgação)

“Eu sei que nunca fomos apresentados, mas você sabe o meu nome. Escutou coisas ruins a meu respeito?” Assim aparece na introdução da letra de Mr Charm, música dos Rolling Stones que ganhou videoclipe estrelado por Alexander Skarsgård, sueco de destaque em Hollywood. A faixa pertence ao mais recente álbum da banda inglesa, Foreign Tongues, lançado em julho.

Na canção, Mr Charm (Sr. Elegância, em tradução livre) é um homem que atingiu a maturidade e deseja aproveitar os momentos prazerosos ao lado de uma pessoa especial. “A vida é muito curta para desperdiçá-la sozinha, nada dura para sempre.” Em determinado momento, a letra apresenta crítica com menção direta ao “magnata louco Elon Musk”. “Em quem você confiaria?”, pergunta a música. A guitarra afiada de Keith Richards e a voz de Mick Jagger mantém o frescor presentes ao longo dos mais de 60 anos da banda.

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Gravado em Palmdale, na Califórnia, nos Estados Unidos, o vídeo tem direção de Henry Scholfield, que trabalhou com artistas como Billie Eilish, Stromae, Dua Lipa e Stormzy. O ator Alexander Skarsgård, ganhador do Globo de Ouro, se destacou em séries como True blood, Succession e Big little lies.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel



