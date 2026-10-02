Fenômeno do pagode, Menos é Mais anuncia parceria com a Abramus

O grupo de pagode Menos é Mais posa para foto após assinar contrato com a Abramus - (crédito: Divulgação)

O grupo Menos é Mais, responsável por dar uma nova cara ao pagode, assinou contrato com a Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes) para a administração de seus direitos autorais. A banda é formada por Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga.

A associação reúne mais de 130 mil titulares, incluindo autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

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“Quando a gente começou, há dez anos, o sonho era viver de música. Hoje, além de viver dela, a gente entende cada vez mais tudo o que existe por trás de uma música e a importância de cuidar bem do que a gente constrói”, comentou o percussionista Gustavo Goes.

Ele acrescentou que o grupo vive uma fase especial, de criação e lançamentos. “Chegar à Abramus nesse momento faz muito sentido pra gente. É mais um passo importante na nossa história e estamos muito felizes com o que vamos construir juntos”, disse Goes.

Sucesso em números

Fundado em Brasília, o Menos é Mais acumula dez anos de carreira, bilhões de visualizações no YouTube, indicações a prêmios e três troféus do Prêmio Multishow. O repertório do grupo mistura regravações e canções autorais.

O canal do grupo no YouTube conta com mais de 5 milhões de inscritos e ultrapassa 5 bilhões de visualizações totais. O vídeo do medley Churrasquinho do Menos é Mais alcançou mais de 1 bilhão de visualizações, tornando-se o vídeo de pagode mais assistido na plataforma.

O ano de 2026 começou com um novo marco para a banda: a faixa P do Pecado, em parceria com a cantora Simone Mendes, foi a música mais executada no Brasil em 2025. Simone também é associada da Abramus.

Em 2024, o hit Coração Partido, uma versão do sucesso de Alejandro Sanz, foi a primeira música de pagode a alcançar o primeiro lugar nos charts do Spotify Brasil. O próprio artista espanhol considerou a versão a melhor já feita.

Com turnês realizadas na Europa e nos Estados Unidos, o Menos é Mais se consolida como um dos grandes nomes do pagode. A Abramus, fundada em 1982, é a maior associação de gestão coletiva de direitos autorais do Brasil e atua também nas áreas de artes cênicas e visuais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.