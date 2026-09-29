Taís Araujo surpreende ao revelar cabelo curto em Semana de Moda de Paris

Taís Araujo surpreendeu os fãs na segunda-feira, 28, ao revelar uma mudança no visual que vinha mantendo em segredo. A atriz abandonou os cabelos longos e adotou um corte bem curto.
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A transformação foi apresentada durante o Le Défilé, desfile da LOréal Paris realizado em frente à Torre Eiffel, como parte da Semana de Moda de Paris. A artista circulou pela capital francesa nos últimos dias sem revelar o novo corte.
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"Hoje, eu quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar", escreveu a atriz em publicação no Instagram.
Taís Araujo recebe elogios após revelar transformação
No vídeo do desfile compartilhado pela atriz, amigos e admiradores elogiaram a beleza de Taís. Lázaro Ramos, marido da artista, escreveu: "Linda demais. Maravilhosa. Te amo."
A atriz norte-americana Viola Davis se declarou para Taís: "Linda! Te Amo, Tais". Ivete Sangalo também comentou: "Eu grito: Mara! E vocês gritam: -vilhosa". Camila Pitanga publicou uma sequência de elogios: "Deusa, deusa, deusa."
Além de Taís Araujo, outras três brasileiras participaram do desfile: Anitta, também veterana no evento, e as estreantes Bella Campos e Liniker.
Entre as personalidades internacionais que passaram pela passarela estavam Jane Fonda, Kendall Jenner e Viola Davis. A apresentação terminou com uma participação de Céline Dion, atração final da noite.
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