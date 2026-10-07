Déia Freitas é internada após passar mal com resultado das eleições

Déia Freitas relatou que precisou procurar atendimento médico no pronto-socorro e foi orientada a se afastar das redes sociais - (crédito: Ricardo Stuckert)

A podcaster Déia Freitas, 51 anos, relatou que precisou ser internada após sofrer um mal-estar físico depois da apuração do primeiro turno das eleições. Com picos de pressão e ainda à espera de uma avaliação cardiológica, ela cancelou os compromissos da semana e decidiu adiar qualquer manifestação pública sobre o resultado das urnas.

O quadro foi detalhado em um novo episódio do podcast Não Inviabilize. Déia explicou que o afastamento das redes sociais ocorreu porque os sintomas começaram logo após a apuração e se agravaram a ponto de fazê-la procurar um pronto-socorro.

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"Sei que estou afastada e devendo uma manifestação nas redes, que não fiz ainda porque, depois da apuração dos votos, comecei a me sentir muito mal fisicamente, tive que ir pro PS (pronto-socorro) e fui hospitalizada. Sim, tive um 'piripaque' sério em decorrência do resultado das eleições", disse Déia em relato no Spotify.

Quadro ainda exige cuidados

Mesmo depois da internação, a podcaster afirmou que a pressão arterial ainda não havia se estabilizado. Ela também relatou que há uma questão relacionada ao coração que será investigada por um cardiologista.

Por orientação médica, Déia tem evitado situações que possam provocar estresse ou emoções mais intensas. Segundo ela, o tema das eleições tem justamente esse efeito e, por isso, ainda não consegue gravar conteúdos ou se posicionar sobre o resultado.

"Minha pressão arterial ainda não está estabilizada. Tenho uma questãozinha para resolver do coração, então é aquele combo da pessoa que vai ter um piripaque e cai morta. Nesse momento, eu não consigo gravar nada e fazer nada em relação às eleições, porque tudo me emociona muito, tudo me deixa muito nervosa e não estou podendo passar esse nervoso por agora."

A rotina também precisou ser reorganizada durante a recuperação. Déia contou que começou a tomar medicamentos, desmarcou os compromissos previstos para a semana e recebeu recomendação para permanecer em repouso e diminuir o tempo nas redes sociais.

"Tenho cardiologista marcado, mas tive que desmarcar todos os meus compromissos dessa semana. Tenha que fazer repouso. Também não devia estar nas redes sociais, mas não consigo tanto."

Manifestação deve esperar recuperação

A apresentadora afirmou que pretende priorizar os cuidados com a saúde antes de voltar a tratar das eleições publicamente. A intenção é aguardar a consulta com o cardiologista e a melhora do quadro para, então, retomar a rotina e publicar uma manifestação sobre o primeiro turno.

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Déia disse que o silêncio nas redes, portanto, não foi uma escolha editorial ou uma decisão de se afastar do debate político, mas consequência direta do estado de saúde.

"Estou passando mal fisicamente a ponto de morrer. Preciso me cuidar um pouco, pelo menos essa semana. Não quero morrer por conta das eleições. É por isso que não fiz nada nas redes."