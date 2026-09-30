Agatha Moreira faz chamado às mulheres para eleições: "A gente é maioria"

Agatha Moreira faz chamado às mulheres para as eleições: "A gente é maioria" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Agatha Moreira usou as redes sociais para fazer um chamado às mulheres às vésperas das eleições de 2026, que ocorrerão neste próximo domingo (4/10).

Em vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a atriz, no ar na novela Quem Ama Cuida, da Globo, falou diretamente com suas seguidoras sobre a presença feminina nos espaços de decisão política, destacou que as mulheres são maioria entre os eleitores brasileiros e questionou por que essa participação ainda não se reflete na composição do Senado.

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"Ainda não conhece o seu potencial"

"Hoje eu vim aqui pra falar com você, minha amiga, que tá aí de bobeira e ainda não conhece o seu verdadeiro potencial. A gente é a maioria. Nós mulheres somos a maioria do eleitorado brasileiro", declarou ela, ao mencionar a representatividade feminina no voto entre 51,7% dos lares brasileiros.

Na sequência, Agatha Moreira levou a discussão diretamente para o Senado, onde mulheres ocupam atualmente 15 das 81 cadeiras, menos de 20% da composição da Casa. Como forma de mobilização, a atriz destacou que nas eleições de 2026, dois terços do Senado serão renovados.

Como forma de apresentar as opções femininas para ocupar as vagas, Agatha apresentou o Guia SenaDonas, uma ferramenta para quem ainda está pesquisando as opções disponíveis para a eleição. A proposta, segundo a atriz, é reunir em um único espaço informações sobre as mulheres que concorrem ao Senado em 2026, permitindo que cada pessoa pesquise antes de definir seus votos.

"Ele foi feito pra você entender quem são as mulheres que estão nessa disputa, pesquisar histórico, posicionamento e poder decidir quem realmente merece um dos seus votos", declarou. "E o mais importante, o guia, ele não escolhe por você. Ele reúne informação e te ajuda a chegar à sua própria conclusão", concluiu a artista.

O texto Agatha Moreira faz chamado às mulheres antes das eleições e dispara: A gente é a maioria foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.