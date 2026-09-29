Letícia Colin fala sobre período de separação do marido: "Dor insuportável"

Letícia Colin abriu o jogo e foi sincera ao comentar sobre sua história de amor com Michel Melamed, de quem se separou por dois anos, e se reconciliaram.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, a atriz, protagonista da novela Quem Ama Cuida, lamentou o período em que ficaram separados e se declarou ao marido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
"Dor insuportável"
"Era uma dor insuportável. Foi ficando difícil, a vida foi ficando triste, sem ponto compreensão, parece que eu estava num país estrangeiro onde ninguém falava a minha língua. O mundo já é um lugar difícil, e maravilhoso, mas é difícil de você frequentar e sobrevive, às tantas possibilidades", descreveu Letícia Colin. Na sequência, ela refletiu sobre o tipo de relação que mantém com o ator.
"E como se faz essa curadoria de quem quer do seu lado, do tempo que vai despender para si mesma, paro outro. Quando se encontra um ponto de contato concreto e real do que é a vida parece que sintoniza. Isso é muito raro, especial", disse ela, que ainda reconheceu a importância de romperem sua relação por esse período de tempo.
"Foi bonito o que a gente viveu, foi difícil, mas tinha que ser. E a gente só voltou porque se separou. Às vezes, as coisas em que acabar para a gente perceber que precisam começar de novo", completou a artista.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Em tributo a Gil, Toni Garrido reencontra orquestra juvenil no Municipal
- Diversão e Arte Thiago Gagliasso supera briga política e apoia irmão após morte do pai
- Diversão e Arte O encanto dos mini weddings inspirados no estilo de Adriana Birolli
- Diversão e Arte Choque e abusos: quem é Marylin Manson, cantor anunciado no The Town 2027
- Diversão e Arte Marilyn Manson no The Town gera críticas e reação negativa nas redes
- Diversão e Arte Ricardo Pereira será Tufão em versão portuguesa de "Avenida Brasil"
- Diversão e Arte Documentário 'Alucinação' tem estreia mundial no Festival do Rio
- Diversão e Arte Maísa Arantes lança álbum 'Baile da Maisinha' em show único em Brasília
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (28/9)
- Diversão e Arte Livro distópico imagina futuro brasileiro após as eleições de 2026
- Diversão e Arte Slipknot e Marilyn Manson são confirmados no The Town 2027
- Diversão e Arte Di Paullo e Paulino trazem a Brasília sertanejo raiz e clássicos da trajetória