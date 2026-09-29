Letícia Colin fala sobre período de separação do marido: "Dor insuportável"

Letícia Colin abriu o jogo e foi sincera ao comentar sobre sua história de amor com Michel Melamed, de quem se separou por dois anos, e se reconciliaram.

Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, a atriz, protagonista da novela Quem Ama Cuida, lamentou o período em que ficaram separados e se declarou ao marido.

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"Dor insuportável"

"Era uma dor insuportável. Foi ficando difícil, a vida foi ficando triste, sem ponto compreensão, parece que eu estava num país estrangeiro onde ninguém falava a minha língua. O mundo já é um lugar difícil, e maravilhoso, mas é difícil de você frequentar e sobrevive, às tantas possibilidades", descreveu Letícia Colin. Na sequência, ela refletiu sobre o tipo de relação que mantém com o ator.

"E como se faz essa curadoria de quem quer do seu lado, do tempo que vai despender para si mesma, paro outro. Quando se encontra um ponto de contato concreto e real do que é a vida parece que sintoniza. Isso é muito raro, especial", disse ela, que ainda reconheceu a importância de romperem sua relação por esse período de tempo.

"Foi bonito o que a gente viveu, foi difícil, mas tinha que ser. E a gente só voltou porque se separou. Às vezes, as coisas em que acabar para a gente perceber que precisam começar de novo", completou a artista.