Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (9/10)

Paradoxalmente, a inteligência artificial demonstrará a realidade da alma e, como sempre, será o sofrimento que ensinará o humano a fazer a distinção entre o que é real e o que parece ser real.

A princípio, a inteligência artificial produzirá gerações inteiras que acreditarão piamente em que o conhecimento é apenas uma formalidade exterior feita de palavras, que traz como recompensa o prestígio que a vaidade requer para se sentir nutrida.

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A sabedoria, porém, continuará sendo o privilégio da percepção adquirida através da experiência de quem sofre, de quem erra e de quem sente o constrangimento da incompetência, condições impossíveis de adquirir pela mera formalidade do conhecimento apresentado pela inteligência artificial que nunca sofreu, nem nunca sofrerá perda alguma.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essa vontade louca de chutar o balde requer argumentos mais consistentes, porque se for em busca de alívio, fique sabendo que esse será passageiro enquanto os resultados demorarão muito para serem consertados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em muitas ocasiões você se ofende com o que as pessoas fazem ou dizem, porém, nem sempre que isso acontece essas pessoas tinham a real intenção de ofender. Procure usar bem o discernimento para saber qual é cada hora.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mesmo havendo discordâncias, há também muita coisa que precisa acontecer. Então, com bom ânimo ou com humor conflitante, o assunto é tocar a bola para frente e ir até o último momento empenhando o melhor de si.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Retenha sabiamente seu entusiasmo para não correr o risco de se envolver impulsivamente em assuntos que, daqui a pouco, não se mostrarão tão interessantes assim. Ganhe tempo e poupe fôlego, assim será muito melhor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No fundo, bem no fundo de sua alma há a certeza de que está próximo o fim de um ciclo em que você teve de aguentar o que em outras épocas era impensável. É importante, porém, não queimar etapas. Tudo em seu devido tempo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quem pensa os pensamentos? É uma pergunta retórica, mas que se aplica bem ao seu momento, porque se você não for a alma interior que assume o comando dos pensamentos, deixados à solta mortificarão você, e muito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure se munir de boas intenções para transitar pelo meio social, ciente de que você poderia manipular um pouco as pessoas para beneficiar seu jogo, mas ciente também de que elas têm o jogo delas. É tudo um jogo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ao você dar importância ao que não tem, objetivamente, importância alguma, você agrega complicações desnecessárias e as pessoas se queixam. Seria sábio ouvir com atenção essas queixas e mudar de atitude.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É respeitoso você avisar às pessoas sobre o que irá fazer, especialmente se os resultados as afetarem. Esse é um ponto que você precisa acentuar mais, em nome de preservar o bom andamento dos relacionamentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seria melhor que houvesse união e concordância, porque dar continuidade ao estado de conflito não vai beneficiar ninguém. As pessoas são mais teimosas nos processos destrutivos do que nos criativos. Mude isso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando há muito a fazer, provavelmente a alma fica ansiosa e exagera na nota da perspectiva, porque se o cenário fosse contemplado com mais serenidade, daria para perceber claramente que o muito não é tanto assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem tudo é possível, porém, há de se ter cuidado com essa afirmação, porque muito do que outrora parecia impossível, o tempo e o amadurecimento tornaram real e habitual. É hora de usar bem seu discernimento.