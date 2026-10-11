Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (11/10)

Aprender a lidar com o sofrimento existencial deveria ser matéria constante de estudo em todos os âmbitos educacionais, porque é inevitável que experimentemos angústias pessoais, sociais, de carreira, íntimas, enfim, de todos os tipos. Ninguém está livre da angústia.

Quando não lidamos bem com o sofrimento existencial nos transformamos em seres ressentidos que, por não saber lidar com o próprio sofrimento, nos autorizamos a distribuir sofrimento a todas as pessoas.

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Lidar bem com o sofrimento é a essência da sabedoria, que se manifesta por uma economia excelente de energia, porque sofrer e fazer sofrer são atividades que consomem muita vitalidade. Uma máquina que nunca sofreu nem nunca sofrerá, por mais que pareça emitir conselhos sábios, nunca terá capacidade de ensinar o humano a lidar bem com o sofrimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há dias, como hoje, em que mesmo estando na companhia das melhores pessoas possíveis, ainda assim a alma não se sente à vontade, encontra pêlo em ovo, fica melindrada com coisas que sequer teriam tanta importância assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O olhar das pessoas próximas sobre sua vida é uma referência valiosa que você não há de desdenhar, imaginando que somente o que você pensa ao seu respeito tem valor. Nada disso! Valorize o olhar das outras pessoas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar de ser domingo, passa pela mente a lista de tarefas que sua alma reconhece serem indispensáveis para tudo dar certo. Isso tem potencial de cansar sem necessidade, porque antecipa problemas que não acontecerão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tire o peso de cima de suas costas, você não tem obrigação de decidir coisa alguma no dia de hoje. Então, se desobrigando das decisões, desfrute com serenidade de alguns momentos de descontração e de leve alegria.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora descanse, reserve um bom tempo para você exercer seu direito de se desconectar de tudo e de todos, principalmente dos fatores que em sua vida têm agregado estresse e que andaram empacados demais. Despreocupação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome as rédeas dos pensamentos em suas mãos, porque senão sua mente vai castigar você com um fluxo caótico de pensamentos que nada têm a ver com nada, mas porque são pensados parecem presságios do futuro. Não são.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tire de cima de suas costas a responsabilidade por consertar tudo que de errado acontece por aí, em primeiro lugar porque nem tudo é responsabilidade sua e, mesmo que fosse, é preciso aliviar o peso, senão dá tudo errado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você pressente muitas coisas, mas nem sempre as sabe interpretar direito. Tenha isso em mente, mas não para sentir que sua compreensão é pequena, porém, para se empenhar em usar melhor o discernimento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se bater um cansaço estranho, respeite o sinal e tome distância de tudo e de todos para, assim, desfrutar de alguns momentos com a melhor companhia de todas, sua própria alma. Ela está aí, esperando por você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Hoje não é um dia muito propício à produtividade, portanto, não se obrigue a fazer isso ou aquilo, mas desfrute do tempo livre, aproveitando inclusive que coincide com a agenda da civilização, é domingo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando ideias lindas circulam pela mente a alma se deixa levar por elas e isso traz não somente alívio, mas esperança e alegria, condições que hão de ser desfrutadas ao máximo, mesmo que improváveis de praticar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cuide da sua saúde integral, procure reservar longos momentos de despreocupação, e quando a ansiedade cravar as garras na sua garganta encontre de imediato uma forma leve e alegre de a exorcizar. Tudo com sua vontade.