Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (12/10)





Em última instância, nossa humanidade, que se gaba de racional e imagina ter descoberto a pedra filosofal ensinando o algoritmo a simular o pensamento lógico, na prática se dedica a ir atrás do que lhe provoca emoções. Em filmes, publicidade, eventos corriqueiros, escolha de candidatos em eleições, é sempre atrás de emoções que andamos.

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Imagina que sem graça seria a realidade se não vivêssemos emoções, porém, mesmo assim essas são desvalorizadas e tratadas como distrações, ou pior, como sintomas de alguma patologia que deva ser exorcizada, já que o objetivo excelente seria sermos impassíveis e indiferentes.

Procura, por isso, monitorar tuas ideações para que não reste nenhum vestígio em ti do equívoco socialmente aceitável de que nossa humanidade deva se livrar das emoções para ser alguém melhor.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É preciso preservar as atitudes cordiais entre as pessoas mesmo que, no fundo, você não tenha a menor simpatia por elas, porque se ficar arrumando encrenca e fazendo oposição, isso se voltará contra você. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tenha em mente garantir seu conforto e segurança, mas não se esqueça de ansiar por esse objetivo tendo em mente também o mesmo para as pessoas com que se relaciona, porque só assim esse destino será justo. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Neste momento prefira dar prioridade a tudo que foi conversado, planejado e combinado, mesmo que no meio do caminho você tenha ótimas ideias que aprimorariam o processo. As novidades são boas, mas provocam distúrbios.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Uma boa parte do tempo você se dedica, por força do inconsciente, a reproduzir tudo que foi introjetado em sua alma através da educação, um processo legítimo da vida humana. Resta saber quando você será você. Só isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Está tudo funcionando bastante bem, talvez não seja o ideal, mas se você puser a mão no coração e for sincero com sua alma, perceberá que seria o caso de aproveitar a oportunidade de encerrar agora este capítulo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Atue confiante de que apesar de todos os perrengues e contrariedades que sua alma suporta na atualidade, os ventos do futuro sopram ao seu ouvido visões de esperança que estimulam a continuar em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A varinha mágica da articulação social está em suas mãos, ou seja, as pessoas vão se reunir em torno do que você lhes propuser somente se você se movimentar nessa direção, senão o tempo passará e nada acontecerá.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se os seus movimentos forem sutis e discretos, você terá todas as chances ao seu favor, mas se, ao contrário, você atuar fazendo estardalhaço, a atenção que você atrairá só irá atrapalhar seus objetivos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Continue dando seu melhor para as pessoas enxergarem o que sua alma visualiza, porém, se desapegue dos resultados, porque nada indica que você possa colher frutos de imediato. Confie no mistério da vida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É valioso que você se esforce para idealizar de que maneira irá transformar sua vida atual numa dimensão onde você obtenha independência suficiente para fazer o que bem entender, sem dar explicações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As boas ideias e as lindas propostas hão de ser passadas por um crivo fino, para separar as promessas vazias das que realmente têm alguma perspectiva verdadeira de concretização. Assim você poupará recursos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que ressurge aquele antigo sentimento de que você não vai dar conta, e por esse ataque antecipado de ansiedade inútil você se convencer de que é melhor não fazer nada.