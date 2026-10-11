Festa de bonecos anima criançada no Gama; veja programação

Em programação especial de Dia das Crianças e pelo aniversário da cidade, o Gama recebe neste fim de semana o Festineco Edição Especial. Hoje, o festival apresenta dois espetáculos no Parque Infantil do Setor Leste, um às 10h e outro às 16h. A 14ª edição tem entrada gratuita e é dedicada aos diferentes sotaques do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste.

O festival é realizado pelo Instituto Voar Cultural e reúne artistas e grupos do Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. O cronograma de hoje traz, às 10h, o Grupo Pilombetagem, do Distrito Federal, com o espetáculo Mamulengo Pilombetagem. Na história, o palhaço Canarinho tenta conquistar Rosinha do Bole-Bole e se mete em uma grande confusão ao tentar amestrar uma cobra para impressionar a amada.

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Às 16h, o Mamulengo Jatobá, do Goiás, toma conta do palco. Em Aventuras de Benedito no Auto do Jatobá, dois artistas de rua usam o teatro de bonecos para narrar a paixão de Severo por Catirina, na fazenda Jatobá. "O Mamulengo Pilombetagem faz uma mistura de palhaçaria com teatro de bonecos. A característica é o humor, a descontração, a brincadeira, os números de mágica que os bonecos fazem", explica Marco Augusto Rezende, curador do Festineco, bonequeiro e diretor teatral, "Já o Mamulengo Jatobá traz uma releitura de uma história tradicional do teatro de bonecos, que é o romance entre a filha do fazendeiro e o vaqueiro. A história é desenvolvida dentro de um romance com os personagens tradicionais, dentro desse realismo fantástico que o teatro de bonecos permite."

A programação do festival continua amanhã, com a celebração do aniversário de 66 anos do Gama e do Dia das Crianças, com mais dois espetáculos gratuitos, também às 10h e às 16h. Além disso, ao longo da semana, o Festineco levará apresentações a escolas públicas da cidade, em sessões exclusivas para os estudantes e professores de cada unidade. "O público pode esperar muita animação, diversão, espetáculos descontraídos, com tom de comédia, com musicalidade, muitos deles embalados pelo forró, o ritmo do Nordeste, já que neste ano a gente tá homenageando o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste", finaliza Marco.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco