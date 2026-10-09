Ana Hickmann abre o jogo sobre ter filhos com Edu Guedes

Pouco mais de um mês depois de seu casamento, Ana Hickmann, de 45 anos, comentou a possibilidade de ter um filho com o novo marido, Edu Guedes, de 52 anos. Num primeiro momento, a apresentadora vê sua idade como um obstáculo para uma nova gravidez e disse que não procurará tratamentos para conseguir engravidar.
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Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, Ana disse que uma possível gravidez está "nas mãos de Deus". A comunicadora reforçou sua posição ao comentar que um novo filho não está realmente nos planos do casal após o casamento.
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Sobre a chance de ter um bebê com o chef de cozinha, ela declarou que "Acho que, se o Papai do Céu quiser, ele vai ajudar. Então depende dele, mas fazer algo diferente para isso acontecer, não."
Declarações anteriores e filhos dos relacionamentos passados
O tema sobre ter mais filhos já foi abordado pela apresentadora em meio de 2026, quando disse que "seria lindo" passar por uma nova gravidez. Apesar desse sentimento expressado anteriormente, ela e Guedes já consideram a família completa.
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Ambos já construíram suas famílias em fases anteriores da vida. Ana é mãe de Alexandre, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Alexandre Correa. Edu é pai de Maria Eduarda, de 17 anos, fruto da união com Daniela Zurita.
Casamento em São Paulo e viagem de lua de mel
Ana e Edu se casaram em cerimônia realizada em 12 de setembro em Araras, no estado de São Paulo. Pouco tempo depois da celebração matrimonial, Ana e Guedes fizeram a viagem de lua de mel pela Itália.
Durante a passagem pelo país, eles visitaram um dos primeiros restaurantes em que o chef trabalhou na vida. No mesmo período no exterior, o casal também visitou alguns familiares do noivo que não puderam ir à festa do casamento.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.