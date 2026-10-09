Projeto Tom e Vinicius encerra temporada com show gratuito no Eixão Norte

O projeto Tom e Vinicius encerra a temporada neste domingo (11/10) com uma apresentação gratuita no Eixão Norte, na altura da 110 Norte. Das 11h às 13h, o público poderá conferir interpretações da obra de Tom Jobim e Vinicius de Moraes na voz da cantora Márcia Tauil, acompanhada pelo Regional Choro Livre, pelo Trio de Sopros Vento e Verso e pela percussão. A iniciativa é apresentada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Brasília).

Leia também: Festival de Cinema Italiano chega a 90 cidades com filmes gratuitos

A apresentação marca o encerramento de uma programação dedicada a novas leituras do repertório dos dois compositores. No CCBB Brasília, o projeto realizou oito apresentações, que reuniram mais de 11 mil pessoas. Somados os espetáculos promovidos no Clube do Choro, a temporada contabilizou 13.435 espectadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cantora, compositora, produtora e professora de canto, Márcia Tauil retorna ao projeto para a apresentação final. Mineira radicada em Brasília, a artista tem mais de quatro décadas de carreira dedicadas à música brasileira. Ao longo da trajetória, lançou trabalhos autorais e projetos em homenagem a compositores nacionais, além de colaborar com nomes como Miúcha, Danilo Caymmi, Emílio Santiago e Roberto Menescal. Em 2025, foi reconhecida nas categorias Cantora e Compositora do Prêmio Profissionais da Música.

Leia também: Lívia Bennet desafia limites do próprio corpo no espetáculo Sem Osso

A formação musical tem ainda a participação do Regional Choro Livre, grupo residente responsável por acompanhar os artistas convidados ao longo da temporada. Referência na difusão do choro e da música instrumental brasileira, o conjunto desenvolveu arranjos para os espetáculos ao lado do Trio de Sopros Vento e Verso e percussão, formado por Jackson Delano, Marina Vanéli e Carlos Cárdenas.

Ao longo da temporada, o projeto recebeu artistas como Alfredo del-Penho, Isabella Taviani, Andresa Sousa, João Ventura, Ayrton Montarroyos, Theo Bial, Juliane Gamboa, Joana Duah e Leo Gandelman, além de Márcia Tauil. Cada encontro apresentou diferentes interpretações do repertório da dupla.

Leia também: Festival Zilda abre convocatória para mutirão de grafite no Itapoã

Tom Jobim e Vinicius de Moraes estão entre os nomes fundamentais da música brasileira. Responsáveis por clássicos como Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Corcovado, Insensatez e Eu Sei que Vou Te Amar, os artistas contribuíram para a projeção internacional da Bossa Nova e influenciaram gerações de músicos.

Serviço

Projeto Tom e Vinicius — apresentação de encerramento

Domingo (11/10), das 11h às 13h, no Eixão Norte, na altura da 110 Norte. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel