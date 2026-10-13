Conheça o Santos Bravos, fenômeno latino que chega ao Lollapalooza

Se ainda não conhece o Santos Bravos, provavelmente vai ouvir falar do grupo com mais frequência nos próximos meses. A boyband latina chegou aos Trending Topics Brasil após ser anunciada no line-up do Lollapalooza Brasil 2027, em São Paulo. O festival será realizado entre 19 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos.

Formado por cinco integrantes de diferentes países, o Santos Bravos é um dos novos projetos da HYBE Latin America, que é a divisão da empresa sul-coreana conhecida por lançar grupos como BTS. A proposta combina a estrutura de treinamento e performance do K-pop com ritmos e referências da música latina.

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O cresicmento do grupo foi rápido que, com apenas um ano no mercado músical, o quinteto já passa por festivais internacionais, teve músicas em paradas da Billboard, ganhou prêmios e esgotou os primeiros shows próprios. Além do Brasil, a agenda da banda no Lolla inclui apresentações no Chile e na Argentina.

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Quem são os Santos Bravos?

A ideia de formar a banda surgiu em outubro de 2025. Os cinco integrantes foram escolhidos entre os 17 participantes do reality “Santos Bravos — La Serie”, que acompanhou a seleção e a preparação dos artistas.

A formação multicultural reúne: Kauê Penna, do Brasil; Alejandro Aramburú, do Peru; Drew Venegas nasceu nos Estados Unidos e tem ascendência mexicana; Gabi Bermúdez, de Porto Rico; e Kenneth Lavíll, do México.

O brasileiro, de 19 anos, é um dos integrantes que já tinha experiência nos palcos antes da formação do grupo. Nascido em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, o artista venceu o The Voice Kids Brasil em 2020. Assim que a banda foi anunciada no Lolla, Kauê celebrou com um post nos stories do Instagram: "Meu Brasil".

Os outros integrantes também tinham atuado no mundo artístico. Alejandro e Kenneth já tinham trabalhos como atores em seus países, enquanto Drew tem trajetória ligada a dança e chegou a trabalhar como dançarino de apoio para o BTS, e Gabi, buscava uma carreira solo antes de participar do processo que deu origem ao Santos Bravos.

Da primeira música ao sucesso internacional

Após formação do grupo, pelo really, os Santos Bravos estreou oficialmente com “0%”, música que abriu caminho para uma sequência de lançamentos que ajudou a apresentar a identidade do grupo ao público. Em março de 2026, veio o primeiro EP “DUAL”.

O trabalho tem seis faixas e mistura pop latino, reggaeton, funk brasileiro e outros elementos da música pop. O próprio nome do projeto representa os dois lados explorados pelo grupo: o “Santo”, mais ligado ao pop latino e a amizade, e o “Bravo”, associado a uma sonoridade mais intensa e dançante.

Entre as músicas que ganharam destaque está “KAWASAKI”, lançada em fevereiro deste ano. A faixa chegou a mais de 33 milhões de visualizações no YouTube poucas semanas depois do lançamento, segundo dados divulgados pela Billboard Brasil.

Outra canção que chamou atenção dos ouvidos brasileiros, foi “VELOCIDADE”, cantada em português. A faixa ajudou a aproximar o grupo do público do país e também foi apresentada em palcos internacionais.

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Shows lotados e reconhecimento

A primeira passagem do Santos Bravos pelo Brasil foi em maio, em uma show apresentado em São Paulo da turnê “SESIÓN DUAL”, os ingressos se esgotaram. Durante a apresentação, Kauê cantou “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, enquanto os outros integrantes também apresentaram músicas conhecidas do público brasileiro.

A agenda internacional também cresceu. Em agosto, o Santos Bravos se apresentou em Los Angeles, nos Estados Unidos e se tornou o primeiro grupo latino a integrar a programação do KCON, o maior festival e convenção de cultura pop coreana. O grupo ainda conquistou dois prêmios no Premios Juventud, realizado em setembro. O quinteto venceu nas categorias Grupo ou Duo Favorito do Ano e Nova Geração Masculina. Antes disso, já havia conquistado o Premio Tu Música Urbano na categoria Melhor Artista Duo ou Grupo.

Agora, a banda se prepara para aparecer em outro grande palco. Além do Lollapalooza Brasil, o Santos Bravos está confirmado na Billboard Latin Music Week 2026, que acontece entre 19 e 22 de outubro, em Miami Beach, nos Estados Unidos.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles

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