Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (10/10)

Por mais sofrido que seja o sofrimento, valha a redundância, é graças a sofrermos por perder o que amamos que nos tornamos capazes de dar valor às experiências, um valor que nenhum algoritmo pode oferecer.

A avaliação sensorial e visceral das experiências nos permite fazer julgamentos morais sábios, algo que eventualmente a inteligência artificial pode simular, apresentando julgamentos que parecem corretos, mas o que parece correto não é necessariamente verdadeiro, a verdade só é percebida com todos os sentidos e não se escondendo desses.

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É interessante que, sempre que na história o humano tenta se livrar do humano que é, o tiro sai pela culatra, mas não sem provocar intenso sofrimento e angústia social, porque, afinal, é sofrendo que nossa humanidade tem suas mais impactantes epifanias.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As carências não se resolvem na hora, por isso, evite buscar alívio imediato, porque você até poderia resolver a carência, mas sempre haverá o dia seguinte em que você terá de administrar as consequências. Ou não?

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os problemas que as pessoas criam e que você se responsabiliza por consertar, ou pelo menos maquiar, hão de ser redimensionados com mais sabedoria, porque no futuro começará a pesar a repetição do mesmo padrão.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os contratempos que se apresentam não são castigos por você ter feito algo errado, são circunstâncias desafiadoras que testam sua presença de espírito e evocam sua real capacidade de dar conta de tudo. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Querendo fazer a coisa certa talvez você faça a errada, não por falta de boas intenções, mas porque muito provavelmente você não entendeu bem o que anda acontecendo. Melhor você ganhar tempo para observar tudo melhor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dá para suavizar um pouco o ambiente com algumas palavras e gestos, mas a questão é, será que sua alma pretende mesmo suavizar? Ou já está tão cansada de tudo que se inclina a chutar o balde e que seja o que a Vida quiser?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sua vontade de se dar bem é legítima, mas é importante reconhecer que sua vontade há de se combinar com as circunstâncias e com o cenário da história mundial para, assim, você saber direito o alcance de se dar bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Oriente as iniciativas que você tomar agora no sentido de beneficiar o maior número possível de pessoas envolvidas. Sempre ficará alguma de fora, porque é impossível agradar a todo mundo. Iniciativas orientadas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Perder a paciência seria algo natural, que passa despercebido, porém, os efeitos podem ser duradouros e nada positivos. Se você busca alívio perdendo a paciência, tenha em mente que depois as complicações aumentariam.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas oferecem conselhos que elas mesmas nunca puseram em prática, tenha em mente essa discrepância para sua alma não se sentir autorizada a tomar tais ou quais atitudes que, depois, se mostrariam negativas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça apenas o que estiver ao seu alcance, porque tentar ir além neste momento só vai lhe agregar estresse, justo num momento em que sua alma precisa se sentir mais segura e confortável. Encare tudo com serenidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É bom colocar em prática as ideias com rapidez, nem que seja para as testar se resistem ao mundo da vida real. Porém, é preciso você se lembrar que há um tempo certo para cada coisa, para as iniciativas e para esperar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por mais que diversas dificuldades se apresentem, encare todas como desafios, resistindo à tentação de se pensar uma vítima das circunstâncias, pobre alma abandonada. Saia dessa! É indigno você pensar assim.



