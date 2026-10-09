Última Copa de Marta pela Seleção será tema de documentário

A produção será feita pela Conspiração Filmes, co-produtora de Ainda Estou Aqui - (crédito: Sam Robles/Divulgação)

Depois de 25 anos dedicados ao futebol, Marta disputará a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira no ano que vem (2027), em território brasileiro. A Netflix está produzindo um documentário em homenagem à despedida da jogadora aos campos, que está em fase de gravação e contará com depoimentos inéditos.

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A produção vai acompanhar o momento em que a atacante se prepara para disputar a competição diante da torcida brasileira. Seis vezes eleita a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA, Marta é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, considerando as equipes masculina e feminina.

Em 2025, a jogadora recebeu o título de Melhor Jogadora da História pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Ao longo da carreira, atuou em clubes no Brasil, Suécia e Estados Unidos, além de conquistar títulos em algumas das principais competições do futebol mundial.

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O documentário foi produzido pela Conspiração Filmes, com direção de Eliza Capai, roteiro de João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque, direção de fotografia de Helen Braga e produção executiva de Renata Brandão, Luisa Barbosa e Andrucha Waddington.