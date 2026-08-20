Copa do Mundo Feminina: Brasília receberá jogo do Brasil na fase de grupos

O Mané Garrincha receberá sete jogos na Copa do Mundo Feminina: seis na fase de grupos, um nas oitavas e um nas quartas de final - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a tabela e o calendário da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil, de 24 de julho e a 25 de julho a primeira disputada na América do Sul. Uma das oito cidades-sede do evento, Brasília receberá sete partidas, uma delas do Brasil no Grupo A pela fase de grupos como havia antecipado o blog Drible de Corpo. Não há possibilidade de outra vinda ao Distrito Federal depois disso. O Maracanã, no Rio de Janeiro, abrigará o jogo de abertura e a finalíssima.

Além de abrir a Copa do Mundo no Maracanã e da terceria partida em Brasília, a Seleção irá a São Paulo na segunda rodada para se exibir na Neo Química Arena, casa do Corinthians, o recordista de títulos da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

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A sequência da Seleção no torneio na caça ao título inédito das oitavas em diante depende da posição do Brasil, ou seja, se avançará em primeiro ou em segundo lugar. Se for primeiro do Grupo A, o caminho será Arena Castelão (oitavas), Mineirão (quartas) e Neo Química Arena (semifinal). Se passar em segundo, a ordem é Mineirão, Arena Castelão e Maracanã na semifinal.

No ranking das sedes, São Paulo é a que receberá mais jogos da Copa do Mundo Feminina: 10, entre elas uma semifinal e a disputa do terceiro lugar. As semifinais ficaram restritas ao eixo Rio-São Paulo com um jogo na Neo Química Arena e outro no Maracanã.



A distribuição dos jogos da Copa do Mundo Feminina Fifa 2027 (foto: Divulgação/Fifa)

A versão feminina da Copa do Mundo é disputada por 32 seleções. Elas serão divididas no sorteio em oito grupos com quatro países cada. As duas melhores de cada chave avançam à etapa eliminatória totalizando 16 equipes. Daí em diante, é "mata", com oitavas, quartas, semifinais e a decisão do título.

Das 32 vagas, 18 estão preenchidas. O Brasil é o anfitrião. A América do Sul também classificou a Argentina e a Colômbia. A Ásia enviará Austrália, China, Japão, Coreia do Norte, Filipina e Coreia do Sul. Pela África, a Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos. Da Oceania, a Nova Zelândia. A Europa tem quatro passaportes carimbados com Dinamarca, França, Alemanha e Espanha.

Restam três vagas via repescagem internacional, sete disponíveis para a Europa e quatro para seleções das América do Norte, Central e Região do Caribe.

A Fifa também definiu as datas da repescagem internacional valendo três vagas no período de 24 de novembro a 5 de dezembro, com seis seleções: Taiwan, Uzbequistão, África do Sul, Gana, Equador e Papua Nova Guiné. Cada seleção disputará três partidas. As duas melhores vão se classificar para a fase final, de 23 de fevereiro a 6 de março. Venezuela, duas representantes da Concacaf e uma da Uefa acessarão diretamente a última fase. No fim, três bilhetes serão preenchidos.

Jogos por cidade-sede

Neo Química Arena (São Paulo): 10

Maracanã (Rio de Janeiro): 9

Castelão (Fortaleza): 9

Mineirão (Belo Horizonte): 8

Mané Garrincha (Brasília): 7

Beira-Rio (Porto Alegre): 7

Arena Pernambuco (Recife): 7

Fonte Nova (Salvador): 7