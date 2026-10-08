Bastidores e momentos inusitados de Chico Buarque fora dos palcos

Os jornalistas Ana Maria Machado e André Trigueiro, as atrizes Bruna Lombardi e Patricia Pillar, e o cantor e compositor Chico Buarque são algumas das pessoas que assinaram a petição.

De acordo com registros compartilhados nas redes sociais, uma mãe no Rio de Janeiro surpreendeu milhares de internautas ao relatar uma partida de futebol informal do filho no pátio do condomínio. Ao acompanhar o jogo, ela descobriu que o colega de treino apelidado pelo garoto de "Seu Chico" era o compositor Chico Buarque. O episódio ganhou grande repercussão entre admiradores do músico na internet.

As imagens mostram o artista de 82 anos jogando futebol descalço no gramado, dividindo a bola com os jovens moradores com total descontração. A surpresa da mãe gerou identificação imediata com o público, já que o garoto tratava o ícone da música popular brasileira apenas como um vizinho simpático que gosta de bater bola no tempo livre.

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O episódio reforça um traço marcante da personalidade do autor de clássicos como "Construção", "Cálice" e "A banda". Longe dos palcos e das grandes apresentações, o artista costuma viver a cidade com extrema simplicidade, sem esquemas pesados de segurança ou barreiras para isolá-lo das pessoas ao redor.

A relação antiga com os gramados cariocas

A paixão de Chico pelo futebol não é novidade para quem acompanha sua trajetória. Ainda na década de 1970, o compositor fundou o Polytheama, time amador que mandava jogos em seu campo particular no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste carioca. O projeto unia músicos, amigos do bairro e craques consagrados que vestiam a camisa da equipe em partidas disputadas.

Mesmo com o passar das décadas, o compositor nunca abandonou o hábito esportivo. Moradores da zona sul do Rio de Janeiro relatam encontros casuais com ele durante caminhadas matinais pelo calçadão do Leblon, idas rotineiras a padarias locais ou momentos de leitura em livrarias de rua.

Flagras que aproximam o ídolo do público

a difusão contínua do meme baseado na capa do disco "Chico Buarque de Hollanda", de 1966, no qual o semblante sério e a expressão sorridente do cantor traduzem humores cotidianos na internet;

os encontros casuais no trânsito e nas calçadas cariocas, onde motoristas e pedestres frequentemente acenam e recebem respostas gentis do músico;

as partidas históricas do Polytheama, que reuniram atletas lendários em disputas recreativas assistidas por curiosos da vizinhança;

o hábito de frequentar pequenas bancas de jornal e cafés sem alarde, conversando sobre os resultados do campeonato com quem estiver por perto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.