Daniel faz peregrinação de 300 km a Aparecida de bicicleta

O cantor Daniel, de 58 anos, está percorrendo de bicicleta os 300 quilômetros do Caminho da Fé, rota que leva ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Durante o trajeto, que passa por cidades de Minas Gerais e São Paulo, o artista encontrou fãs e atendeu a pedidos de pessoas que também participam da peregrinação.
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Em Consolação, no sul de Minas Gerais, moradoras prepararam um cartaz para chamar a atenção do sertanejo. Ao ler a mensagem "Daniel, me dá um abraço. Sou sua fã! Eu te amo", o cantor interrompeu o percurso para cumprimentar as admiradoras e posar para uma foto com o grupo.
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Registros publicados por participantes da peregrinação também mostram o artista tocando violão e cantando durante o percurso.
A viagem também rendeu encontros com outros peregrinos. Em uma das paradas, Daniel autografou uma bandeira com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e gravou um vídeo em que manda um beijo e canta Os Amantes para a mãe de um dos viajantes.
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O homem compartilhou o registro nas redes sociais e explicou o significado do gesto. "No encontro que tive com Daniel ontem, pedi que cantasse uma música homenageando a minha mãe. Essa música marcou uma etapa da vida dela. Gratidão, Daniel. Em breve irei a mais um show seu", escreveu.
Esta não é a primeira vez que o cantor percorre a rota religiosa. Em 2024, quando completou 56 anos, Daniel escolheu celebrar a data na estrada para cumprir uma promessa.
No próximo dia 12 de outubro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a programação terá início à meia-noite e seguirá ao longo da madrugada e do dia.
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