Projeto Semeando cultura leva programação gratuita a São Sebastião

Teatro de bonecos é uma das atrações do projeto 'Semeando cultura' - (crédito: Marcello Candido )

O projeto Semeando cultura leva teatro, mágica, poesia e música para a Vila do Boa, em São Sebastião, de forma gratuita no sábado (18/7) e no domingo (19/7). Em ambos os dias, o grupo Florescendo Poesia abre a programação com intervenções literárias.

Depois, o grupo Mamulengo Alegria leva o teatro de bonecos ao palco. Para Taire Oliveira, diretor artístico do projeto, a apresentação do coletivo é fundamental para aproximar jovens de outros tipos de manifestações culturais. "Além de promover entretenimento, o espetáculo desperta o interesse pela cultura popular brasileira, fortalece o sentimento de pertencimento e contribui para a formação de público para as artes", diz.

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Na sequência, a Cia Fábula Mágica apresenta encenação de histórias voltadas ao público infantil. O mágico Tio André encerra as apresentações cênicas do evento. A partir de 18h, no sábado, e 11h45, no domingo, o projeto se volta à música, com shows do DJ Lucas e Durães e da cantora de forró Carliane Alves.

O público também poderá visitar uma exposição de artesanato regional e concorrer em sorteio de brindes. A programação, explica Taire, foi pensada de forma a oferecer uma experiência cultural acessível e diversificada para pessoas de todas as idades. "A seleção das atrações buscou contemplar diferentes linguagens artísticas, como teatro, literatura, música, artesanato, atividades infantis e manifestações da cultura popular", conta.

A ideia central do Semeando cultura é democratizar o acesso à cultura e fortalecer a identidade cultural da comunidade. "Nesta primeira etapa, o projeto será realizado em duas regiões de baixo IDH de São Sebastião, promovendo inclusão, valorização da cultura local e fortalecimento dos vínculos comunitários", afirma Taire.

Após o fim de semana na Vila do Boa, o estacionamento do Parque de Exposição, também em São Sebastião, recebe o Semeando cultura nos dias 15 e 16 de agosto. "A proposta é ampliar a iniciativa para outros bairros de São Sebastião e, futuramente, expandi-la para outras regiões administrativas do Distrito Federal, priorizando cidades com baixo IDH e maior necessidade de ações culturais", adianta.

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Serviço

Semeando cultura

Sábado (18/7), de 15h às 20h, e domingo (19/7), de 9h às 13h30, na Vila do Boa (Rua São Lucas - São Sebastião). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel