Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam namoro quatro meses após reconciliação

Segundo a equipe da influenciadora, a decisão foi tomada sem brigas ou conflitos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinicius Júnior terminaram o namoro quatro meses após a reconciliação. A informação foi confirmada neste domingo (11/10) pela assessoria de Virginia à imprensa. Segundo a equipe da influenciadora, a decisão foi tomada sem brigas ou conflitos.

“Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

Os rumores de uma nova separação começaram a circular nas redes sociais no sábado (10/10), após Virginia viajar para Miami, nos Estados Unidos, sem a companhia do jogador, que atua pelo Real Madrid, na Espanha. A influenciadora foi ao encontro do ex-marido, o cantor Zé Felipe para levar os três filhos do casal.

A viagem alimentou as especulações sobre uma possível crise no relacionamento após Virginia publicar imagens sem a aliança de namoro. As informações sobre um suposto desentendimento entre os dois foram divulgadas por veículos de imprensa e perfis nas redes sociais, mas não haviam sido confirmadas pela assessoria, que afirmou inicialmente que a viagem já estava programada.

Primeiro término ocorreu em maio

Virginia e Vini Jr. assumiram o namoro no fim de 2025. Em maio de 2026, a influenciadora anunciou o fim da relação em uma publicação nas redes sociais. Na ocasião, afirmou que havia se dedicado ao relacionamento e que preferia encerrá-lo quando deixasse de fazer sentido para ela.

“Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho, do que permanecer por permanecer”, escreveu Virginia na época.

Após o término, circularam especulações sobre possíveis interações do jogador com outras mulheres. Os dois não confirmaram publicamente essas informações.

Em julho, o casal retomou o relacionamento e voltou a aparecer nas redes sociais. A reconciliação foi marcada por aparições públicas, incluindo um beijo durante a inauguração de uma academia de Virginia, em Goiânia. Desde então, os dois compartilharam registros de encontros e momentos em família.

Até este domingo, os dois não divulgaram manifestações individuais sobre o término além do posicionamento enviado pela assessoria da influenciadora.