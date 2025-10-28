Vini Jr. finalmente assume Virginia como namorada; veja detalhes

Vini Jr. e Virginia Fonseca surpreenderam os seguidores na tarde desta terça-feira (28) ao oficializar publicamente o namoro nas redes sociais. A revelação veio por meio de uma publicação conjunta no Instagram, que rapidamente viralizou.

Na imagem, o cenário era digno de filme romântico: cama decorada com pétalas de rosa, balões em formato de coração e uma atmosfera completamente envolta em tons vermelhos.

Foi assim que os dois escolheram tornar público o relacionamento que, ao longo dos últimos meses, gerou rumores, idas e vindas e muitas especulações. Entre as polêmicas mais marcantes, está o 'exposed' sofrido pelo jogador, que teve conversas vazadas com uma modelo.

Nas redes sociais, o impacto foi imediato. Em apenas 15 minutos, a publicação do casal ultrapassou a marca de 1 milhão e 700 mil curtidas na plataforma de Mark Zuckerberg. Nos comentários, celebridades e anônimos celebraram o novo casal do momento.

A publicação, inclusive, desmistificou os rumores de que Vini Jr. estaria evitando assumir publicamente Virginia. Rumores que se intensificaram após o jogador esconder o rosto com um guardanapo ao tirar uma foto ao lado da ex-mulher de Zé Felipe.

Filhos de Virginia e Zé Felipe embarcam para Madrid para conhecer Vini Jr.

Virginia Fonseca e seus filhos, fruto de seu antigo relacionamento com Zé Felipe, estão com as malas prontas para embarcar rumo a Madrid, na Espanha, nesta terça-feira (28).

A influenciadora digital já se encontra no país europeu desde o último sábado (25), onde prepara uma celebração especial de Halloween. Segundo informações divulgadas com exclusividade pelo portal LeoDias, as crianças não viajarão sozinhas.

Elas serão acompanhadas pela avó Margareth Serrão, pela assessora Maressa, além da tia Monyque Isabelle — irmã de Zé Felipe — e da namorada dela. Jessyca Beatriz, outra irmã do cantor, já se encontra em solo espanhol e deve integrar o grupo durante a festa organizada por Virginia na mansão de Vini Jr.

Durante a manhã desta terça, os pequenos estavam sob os cuidados de Zé Felipe, no apartamento do artista em São Paulo. A previsão é que a família embarque até o início da noite com destino à capital espanhola.

O evento promete ser reservado e familiar, reunindo os filhos, amigos próximos e pessoas queridas na residência do jogador. Depois da comemoração, Virginia deve seguir para Dubai acompanhada das crianças, dando sequência ao roteiro internacional.



