Morre ator RJ Mitte, de 'Breaking Bad', aos 34 anos

Morreu, aos 34 anos, o ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr., na série dramática Breaking Bad. A informação foi confirmada pela revista norte-americana Variety, que não trouxe detalghes sobre a causa e data.

De acordo com a revista, Roy Frank "RJ" Mitte III morreu na cidade de Brownsville, no estado do Texas, e que a morte foi confirmada por um dos representantes do ator.

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Mitte se tornou conhecido por interpretar o filho dos personagens Walter White (Bryan Cranston) e Skyler (Anna Gunn), no seriado que é amplamente reconhecido como um dos principais da história da televisão norte-americana.

Assim como o personagem interpretado por ele na série, o ator convivia com paralisia cerebral. O papel trouxe visibilidade à condição. Durante toda a carreira, Mitte deu luz à questão, pela qual advogava em nome da inclusão e do combate ao preconceito.

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Ele foi presidente de uma fundação de caridade criada por ele mesmo, a Mitte Foundation, além de embaixador de duas organizações, a United Cerebral Palsy e a Shriners Children’s.

O ator estava noivo da namorada de longa data, Kennedy Suarez, com quem mantinha relacionamento desde 2018. Nascido em Jackson, no estado de Mississippi, Mitte sofreu dano celebral durante o parto. Posteriormente, foi adotado. O diagnóstico de paralisia cerebral veio aos 3 anos de idade.



