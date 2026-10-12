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Morre ator RJ Mitte, de 'Breaking Bad', aos 34 anos

Informação foi confirmada pela revista 'Variety'. Causa da morte não foi confirmada

O ator norte-americano RJ Mitte, morto aos 34 anos - (crédito: AMC)
O ator norte-americano RJ Mitte, morto aos 34 anos - (crédito: AMC)

Morreu, aos 34 anos, o ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr., na série dramática Breaking Bad. A informação foi confirmada pela revista norte-americana Variety, que não trouxe detalghes sobre a causa e data.

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De acordo com a revista, Roy Frank "RJ" Mitte III morreu na cidade de Brownsville, no estado do Texas, e que a morte foi confirmada por um dos representantes do ator. 

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Mitte se tornou conhecido por interpretar o filho dos personagens Walter White (Bryan Cranston) e Skyler (Anna Gunn), no seriado que é amplamente reconhecido como um dos principais da história da televisão norte-americana. 

Assim como o personagem interpretado por ele na série, o ator convivia com paralisia cerebral. O papel trouxe visibilidade à condição. Durante toda a carreira, Mitte deu luz à questão, pela qual advogava em nome da inclusão e do combate ao preconceito.

Ele foi presidente de uma fundação de caridade criada por ele mesmo, a Mitte Foundation, além de embaixador de duas organizações, a United Cerebral Palsy e a Shriners Children’s. 

O ator estava noivo da namorada de longa data, Kennedy Suarez, com quem mantinha relacionamento desde 2018. Nascido em Jackson, no estado de Mississippi, Mitte sofreu dano celebral durante o parto. Posteriormente, foi adotado. O diagnóstico de paralisia cerebral veio aos 3 anos de idade. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

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Por Gabriel Botelho
postado em 12/10/2026 18:51
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