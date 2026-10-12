Morre ator RJ Mitte, de 'Breaking Bad', aos 34 anos

Morreu, aos 34 anos, o ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr., na série dramática Breaking Bad. A informação foi confirmada pela revista norte-americana Variety, que não trouxe detalghes sobre a causa e data.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a revista, Roy Frank "RJ" Mitte III morreu na cidade de Brownsville, no estado do Texas, e que a morte foi confirmada por um dos representantes do ator.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Mitte se tornou conhecido por interpretar o filho dos personagens Walter White (Bryan Cranston) e Skyler (Anna Gunn), no seriado que é amplamente reconhecido como um dos principais da história da televisão norte-americana.
Assim como o personagem interpretado por ele na série, o ator convivia com paralisia cerebral. O papel trouxe visibilidade à condição. Durante toda a carreira, Mitte deu luz à questão, pela qual advogava em nome da inclusão e do combate ao preconceito.
- Leia também: Morre a pioneira Alice Bisol Cascão, aos 93 anos
Ele foi presidente de uma fundação de caridade criada por ele mesmo, a Mitte Foundation, além de embaixador de duas organizações, a United Cerebral Palsy e a Shriners Children’s.
O ator estava noivo da namorada de longa data, Kennedy Suarez, com quem mantinha relacionamento desde 2018. Nascido em Jackson, no estado de Mississippi, Mitte sofreu dano celebral durante o parto. Posteriormente, foi adotado. O diagnóstico de paralisia cerebral veio aos 3 anos de idade.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Encontro de iluminadoras oferece formação técnica gratuita no DF
- Diversão e Arte Morre o cineasta Jomard Muniz de Britto, referência do cinema pernambucano
- Diversão e Arte 'Gostoso da Paulista' chama atenção em ato pró-Lula e viraliza nas redes
- Diversão e Arte Morre ator e dublador Edson Silva, de 'Laços de Família', aos 95 anos
- Diversão e Arte Pirula ressurge em vídeo e fala sobre recuperação após AVC
- Diversão e Arte Karol Morais e Daniel Nascimento reforçam representatividade negra no SBT