InícioDiversão e Arte
ARTE

Bailinho de Halloween para as crianças tem circuito de doces e travessuras

Bailinho "not so scary" reúne 500 crianças com circuito pelas lojas, cortejos musicais e cenário instagramável no dia 17 de outubro

Casapark promove Halloween para as crianças neste sábado (17/10) - (crédito: Divulgação)
Casapark promove Halloween para as crianças neste sábado (17/10) - (crédito: Divulgação)

As crianças vão poder percorrer um circuito de “doces ou travessuras” nas lojas do Casapark no sábado (17/10). O evento de Halloween foi pensado para 500 crianças de 4 a 12 anos de forma divertida, sem os tradicionais elementos assustadores que cercam essa data. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: Conheça o Santos Bravos, fenômeno latino que chega ao Lollapalooza

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Trabalhando o imaginário e a relação entre pais e filhos, a programação propõe uma atmosfera lúdica com os personagens temáticos que irão circular pelos corredores do centor comercial cantando músicas de Halloween e um pocket show. A Praça Central é um dos destaques do evento e receberá um trem fantasma para as famílias eternizarem as memórias criadas em fotografia.  

Leia também: Documentário Self Portrait estreia no Cine Brasília nesta terça (13/10)

Para acomodar as 500 crianças, a experiência será dividida em quatro turmas. As duas primeiras participam das atividades entre 14h e 15h, seguidas pelo primeiro cortejo, das 15h30 às 16h30. Na sequência, as turmas 3 e 4 entram no circuito entre 16h e 17h30, encerrando a programação com o segundo cortejo, das 17h30 às 18h30.

Serviço

Halloween Casapark

Sábado (17/10), das 14h às 18h30, no Casapark (SGCV Su,l 12/22 Ae Shopping, Casa Park, Guará). Ingressos para as crianças a partir de R$ 7, disponíveis no Sympla. 

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Maria Carolina**

Estagiária

Graduanda em Audiovisual e Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB)

Por Maria Carolina**
postado em 14/10/2026 12:39
x