Bailinho de Halloween para as crianças tem circuito de doces e travessuras

As crianças vão poder percorrer um circuito de “doces ou travessuras” nas lojas do Casapark no sábado (17/10). O evento de Halloween foi pensado para 500 crianças de 4 a 12 anos de forma divertida, sem os tradicionais elementos assustadores que cercam essa data.

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Trabalhando o imaginário e a relação entre pais e filhos, a programação propõe uma atmosfera lúdica com os personagens temáticos que irão circular pelos corredores do centor comercial cantando músicas de Halloween e um pocket show. A Praça Central é um dos destaques do evento e receberá um trem fantasma para as famílias eternizarem as memórias criadas em fotografia.

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Para acomodar as 500 crianças, a experiência será dividida em quatro turmas. As duas primeiras participam das atividades entre 14h e 15h, seguidas pelo primeiro cortejo, das 15h30 às 16h30. Na sequência, as turmas 3 e 4 entram no circuito entre 16h e 17h30, encerrando a programação com o segundo cortejo, das 17h30 às 18h30.

Serviço

Halloween Casapark

Sábado (17/10), das 14h às 18h30, no Casapark (SGCV Su,l 12/22 Ae Shopping, Casa Park, Guará). Ingressos para as crianças a partir de R$ 7, disponíveis no Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel