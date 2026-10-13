Documentário Self Portrait estreia no Cine Brasília nesta terça (13/10)

O documentário Self Portrait estreia no Cine Brasília nesta terça-feira (13/10), às 19h30. Com classificação indicativa livre e 30 minutos de duração, a obra abre as comemorações dos dez anos do First Body Programme, programa de criação e ensino que desenvolve pesquisas sobre o corpo, a voz e a percepção como elementos da cena.

Dirigido por Diego Borges e Danilo Borges, o filme registra o processo de criação de um espetáculo teatral desenvolvido durante residência artística na Itália, em 2025. A experiência gerou uma apresentação no Festival Internacional de Teatro nel Bicchiere, na região da Toscana.

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Processo criativo e conexões culturais

A residência na Toscana reuniu artistas de sete países: Brasil, Estados Unidos, França, Itália, Colônia, Polônia e Portugal. O ponto de partida foi um exercício diante do espelho, no qual cada participante respondeu a perguntas sobre o que ama, detesta, sonha e não entende. A partir dessas reflexões individuais, o grupo construiu cenas, canções, movimentos e narrativas.









A transição do individual para o coletivo conduz a narrativa cinematográfica. Ao acompanhar os encontros e experimentações dos participantes, o documentário revela como histórias pessoais e referências culturais se transformam em material artístico. A metodologia do First Body Programme compreende o processo criativo como parte da própria obra e investiga como o contato com o outro interfere na construção artística.

Criado por Diego Borges na Universidade de Brasília (UnB), o programa estrutura o trabalho corporal e vocal a partir das relações entre os integrantes e do contato com o espaço. Ao longo de uma década, a iniciativa passou por 12 países em três continentes, envolvendo cerca de dois mil artistas em oficinas, residências, palestras e ações formativas.

Ocupação comemorativa em Brasília

A estreia antecede a Ocupação Artística Internacional do First Body Programme, agendada de 12 a 21 de novembro no Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília. A programação comemorativa celebrará a trajetória do projeto com as seguintes atividades:

apresentação de espetáculos;

realização de residências artísticas e oficinas;

exposição fotográfica e exibições audiovisuais;

lançamento de livro.

O elenco de Self Portrait reúne Ana Clara Conte, Líla Maria, Wesley Ribeiro, Lara Santos, Laura Garrec, Nadia Robinet, Pablo Magalhães, Helena Pureza, Anna Bannás, Daniel Upeguim, Luiza Martins, Julie Becker, Joana Lopes e Tharkan Trespalacios. A filmagem, edição e finalização são de Danilo Borges, com realização do First Body Programme e da Claraboia Filmes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.