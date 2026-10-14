Plutão retrógrado chega ao fim: veja os signos mais afetados

Após cinco meses de revisões, questionamentos e transformações internas, Plutão encerra o movimento retrógrado nesta quinta-feira (15/10). Na astrologia, a mudança marca uma virada simbólica: questões que pareciam travadas podem começar a ganhar novos rumos, especialmente quando envolvem poder pessoal, controle, relações e a necessidade de romper com velhos padrões.

O planeta entrou em retrogradação em 6 de maio e retoma o movimento direto a 3 graus de Aquário, às 23h40, pelo horário de Brasília. A mudança não significa que tudo vai se resolver de uma hora para outra. A interpretação astrológica é de que o período de reflexão dá lugar a uma fase mais favorável para transformar percepções em atitudes concretas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

O que é Plutão retrógrado?

Na astronomia, a retrogradação é um movimento aparente: visto da Terra, um planeta parece mudar temporariamente de direção no céu devido à posição e à velocidade dos astros em suas órbitas. Plutão não passa a se deslocar para trás de verdade.

Na astrologia, o fenômeno recebe outro significado. Associado a transformações profundas, poder e renovação, Plutão representa processos de ruptura com estruturas antigas. Durante a retrogradação, esses temas são interpretados como um convite à revisão de comportamentos, vínculos e situações que já não fazem sentido.

Em 2026, o movimento ocorre em Aquário, signo ligado à inovação, à liberdade individual e à vida em sociedade. Por isso, o período também pode ser associado a questionamentos sobre pertencimento, amizades, projetos coletivos e a maneira como cada pessoa concilia independência e convivência.

O que muda com o fim da retrogradação?

Com a retomada do movimento direto, a astrologia interpreta o período como favorável à execução de planos e à tomada de decisões que estavam em fase de revisão. Questões relacionadas a limites pessoais, relações desgastadas e objetivos de longo prazo podem ganhar mais clareza.

A mudança, porém, não representa uma virada automática. A proposta é usar o que ficou evidente durante a retrogradação para fazer escolhas mais conscientes. Os efeitos também não se restringem ao dia da mudança de movimento: seus desdobramentos são interpretados como graduais.

Quais signos serão mais afetados?

Todos os signos podem ser associados a esse trânsito, mas Touro, Leão, Escorpião e Aquário costumam receber atenção especial por pertencerem ao grupo dos signos fixos. A interpretação também pode variar conforme a posição de Plutão e de outros planetas no mapa astral.

Aquário: com Plutão no signo, a fase destaca identidade, autonomia e projetos de longo prazo. O período pode estimular uma revisão de prioridades e da imagem que a pessoa deseja construir.

Touro: carreira, estabilidade e segurança podem ganhar destaque. O trânsito convida a avaliar se a resistência a mudanças está protegendo conquistas ou impedindo novas oportunidades.

Leão: relacionamentos e parcerias entram em foco. O momento favorece uma reflexão sobre equilíbrio, expectativas e disputas de poder, tanto na vida afetiva quanto nas relações profissionais.

Escorpião: crenças, estudos e planos podem passar por uma reavaliação. A fase simboliza a oportunidade de ampliar perspectivas e abandonar ideias que já não acompanham os objetivos pessoais.