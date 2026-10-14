Band suspende transmissão do Campeonato Saudita e altera grade esportiva

A Band suspendeu o contrato de transmissão do Campeonato Saudita, única liga de futebol que a emissora do Morumbi exibia em TV aberta. O pacote previa mais de 70 jogos, com partidas programadas para a rede principal e para o BandSports, canal esportivo do Grupo Bandeirantes na TV por assinatura.
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Segundo a coluna F5, da Folha de S.Paulo, o cancelamento ocorreu por causa da proibição de funcionamento das bets no Brasil. Uma marca de apostas patrocinava a transmissão das partidas. Sem esse anunciante, a Band não consegue viabilizar a exibição dos confrontos.
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A novidade pegou profissionais de surpresa no último fim de semana. A Band previa a transmissão de Al Hilal e Al Ittihad no sábado (10/10), mas cancelou o evento 24 horas antes de a bola rolar.
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Contratos comerciais e grade da emissora
De todas as redes de televisão, a Band concentrava o maior número de contratos com bets. A empresa vendeu os naming rights dos programas Jogo Aberto e Os Donos da Bola para casas de apostas.
A emissora busca outros patrocinadores para cobrir o rombo financeiro deixado pela saída dessas marcas, mas enfrenta dificuldades para fechar contratos publicitários. Luciana Gimenez, por exemplo, teve a estreia na Band adiada para 2027 por esse motivo.
Opções para acompanhar o torneio
Sem a Band, o Campeonato Saudita passa a ser transmitido na TV aberta com exclusividade pela X Sports. O público ainda conta com outras alternativas para acompanhar a competição:
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SporTV, canal da Globo na TV por assinatura, que detém contrato até 2028;
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Canal Goat, que exibe os jogos pelo YouTube com contrato ativo.
Investimentos e astros no futebol saudita
Nos últimos anos, a liga saudita ganhou projeção global ao contratar atletas de destaque do cenário mundial. O torneio recebeu investimentos expressivos para se transformar em uma das competições mais fortes e competitivas do esporte.
Entre os nomes que disputam o torneio estão Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Benzema, Theo Hernández, Rúben Neves e Darwin Núñez. Neymar, que hoje atua pelo Santos, também jogou no país.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.