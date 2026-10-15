De Jogos Vorazes ao cinema coreano: a semana no Cine Brasília

Jogos Vorazes, de 2012, volta às telonas 14 anos depois - (crédito: Divulgação)

Desta quinta-feira (15/10) até 21 de outubro, o Cine Brasília irá exibir os cinco filmes da franquia de Jogos Vorazes, com variedade de horários ao longo da semana. As sessões integram a ação nacional de relançamento dos longas Jogos Vorazes, Jogos Vorazes: Em Chamas, Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1, Jogos Vorazes: A Esperança - O Final e o prelúdio Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.

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Inspirados na franquia de livros de Suzanne Collins, os filmes contam a história de Panem, um país distópico sob regime autoritário onde a Capital representa o controle sobre os outros 12 distritos através dos Jogos Vorazes. Um menino e uma menina entre 12 e 18 anos são sorteados em cada distrito e levados à arena para batalhar até sobrar apenas um vivo em um reality show televisionado. Nesse cenário, Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, se voluntaria para participar dos Jogos Vorazes no lugar da irmã que foi sorteada, e a história do país começa a se transformar. O prelúdio, por sua vez, acompanha o jovem Coriolanus Snow, futuro presidente de Panem, e sua relação com Lucy Gray Baird, tributo do Distrito 12.

Além do relançamento, o Cine Brasília recebe o Festival de Histórias Coreanas: Mostra de Cinema 2026, promovido pela Embaixada da República da Coreia. A programação reúne longas e curtas-metragens sul-coreanos que apresentam diferentes perspectivas sobre a sociedade contemporânea do país. Todas as sessões têm entrada gratuita e legendas em português.

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Também chega à programação As aventuras de Tadeo e a lâmpada mágica, novo filme da franquia de animação espanhola dirigida por Enrique Gato. A produção selecionada para acompanhar as sessões desse filme é Carrinho de Rolimã: Uma aventura em alta velocidade, dirigido por Rafael Nzinga. As inscrições para a na Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília podem ser feitas até 1º de abril de 2027 pelo site cinebrasilia.com/chamadas-publicas, onde também está disponível o edital completo.





Serviço

Cine Brasília — programação de 15 a 21 de outubro

Cine Brasília — EQS 106/107, Asa Sul. Ingressos podem ser comprados presencialmente na bilheteria ou pela plataforma on-line ingresso.com. Os valores dos ingressos variam de acordo com a sessão.





PROGRAMAÇÃO DE 15 a 21 DE OUTUBRO DE 2026

QUINTA-FEIRA, 15/10

14h00 – Jogos Vorazes: Em Chamas (legendado)

17h00 – Festival de Cinema Coreano - Rito de Passagem + O Sonho de Peter Pan + Gari Vegas (legendados)

19h00 – Festival de Cinema Coreano - A Garota do Beisebol (legendado)

21h10 – Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 (legendado)

SEXTA-FEIRA, 16/10

10h00 – Carrinho de Rolimã: Uma Aventura em Alta Velocidade (curta-metragem nacional) + Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito (dublado)

15h30 – Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (legendado)

18h30 – Festival de Cinema Coreano - Um Menino e Sungreen (legendado)

21h00 – Jogos Vorazes (legendado)

SÁBADO, 17/10

11h00 – Carrinho de Rolimã: Uma Aventura em Alta Velocidade (curta-metragem nacional) + As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica (dublado)

15h00 – Festival de Cinema Coreano - Férias de Verão + Pater + Bo-kyung, 4º ano (legendados)

17h10 – Festival de Cinema Coreano - A Praça (legendado)

20h00 — Jogos Vorazes: Em Chamas (legendado)

DOMINGO, 18/10

11h00 – Carrinho de Rolimã – Uma Aventura em Alta Velocidade (curta-metragem nacional) + Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito (dublado)

14h00 – Festival de Cinema Coreano - Incoerência + Joo-hee + Estado Febril + Abismo (legendados)

17h00 – Festival de Cinema Coreano - Vidas Isoladas (legendado)

19h00 — Festival de Cinema Coreano – Fobia Social (legendado)

SEGUNDA-FEIRA, 19/10

Cinema fechado para manutenção

TERÇA-FEIRA, 20/10

14h00 – Carrinho de Rolimã: Uma Aventura em Alta Velocidade (curta-metragem nacional) + As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica (dublado)

17h00 – Festival de Cinema Coreano - Após a Minha Morte (legendado)

19h15 – Festival de Cinema Coreano - O Apartamento das Duas Mulheres (legendado)

QUARTA-FEIRA, 21/10

14h00 – Jogos Vorazes (legendado)

17h00 — Festival de Cinema Coreano – O Primeiro Verão + 2001 Imagine + Sr. Smith Vai ao Brasil (legendados)

19h00 – Festival de Cinema Coreano – Noite Sombria (legendado)

21h15 – Jogos Vorazes: A Esperança - O Final (legendado)