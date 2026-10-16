Di Propósito lança Feliz no simples 2, disponível nas plataformas

Di Propósito começou como uma 'resenha' de amigos no Guará - (crédito: Divulgação)

O grupo Di Propósito lançou a continuação do EP Feliz no simples, intitulado Feliz no simples 2, que conta com três faixas, sendo duas inéditas e um pot pourri dos grandes sucessos da banda. O destaque desse novo projeto é a música Chama o var, uma parceria com o grupo de pagode Kamisa 10.

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Feliz no simples 2, além de musical, é mais um projeto audiovisual do grupo. Gravado na Casa DDP e com a participação do público e dos convidados, cria a atmosfera de celebração entre amigos almejada pelo grupo. O novo EP já está disponível nas plataformas digitais.

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Di Propósito soma mais 1,4 bilhão de streams nas plataformas digitais e mais de 2 milhões de ouvintes mensais. O grupo brasiliense consolida-se como um dos grandes nomes do pagode.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel