Estupenda Trupe leva teatro gratuito para crianças e famílias em Brasília

O mês das crianças ganha uma programação especial de teatro gratuito em Brasília. A Cia. Estupenda Trupe promove, ao longo de outubro, dois projetos que aproximam as artes cênicas da infância, da educação ambiental e da memória da construção da capital. As atividades serão realizadas no Jardim Botânico de Brasília e no Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante, com apresentações abertas ao público e sessões voltadas a estudantes de escolas públicas e outros grupos.

No Jardim Botânico, o Festival Teatro e Sustentabilidade na Infância reúne quatro espetáculos, com sessões duplas às 10h e às 13h. A programação começou em 10 de outubro, com João e o Pé de Feijão, da Estupenda Trupe, e segue nesta sexta-feira (17/10), com Festa do Sol, do mesmo grupo. No dia 24, a Cia. Novos Candangos apresenta Os Dedos da Mão do João. O encerramento ocorre em 31 de outubro, com Respeitável Público, da companhia anfitriã.

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As apresentações de sexta-feira são direcionadas especialmente a estudantes de escolas públicas, com transporte oferecido pelo projeto. Aos sábados, as sessões são abertas gratuitamente às famílias e ao público em geral.

Festa do Sol resgata histórias de homens e mulheres que migraram de diferentes regiões do país para participar da construção de Brasília. Em cena, Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Tiago Venusto interpretam trabalhadores, mães, artistas, pedreiros e merendeiras, entre outras figuras que contribuíram para erguer a capital.

Já em Os Dedos da Mão do João, a imaginação de uma criança ganha vida quando ela descobre que seus dez dedos têm personalidades próprias. O encontro entre eles se transforma em uma brincadeira sobre diferenças, semelhanças, convivência e criatividade.

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A última montagem do festival, Respeitável Público, homenageia o teatro, os artistas e os bastidores da criação cênica. Com linguagem poética e acessível, o espetáculo aborda sentimentos e experiências como amor, solidão, liberdade e resiliência.

O espetáculo também integra o projeto Memória Candanga – Teatro, Educação e História – Ano II, que realiza apresentações no Museu Vivo da Memória Candanga. A iniciativa prevê sessões nos dias 19, 20, 22 e 26 de outubro, sempre às 9h30 e às 14h30. Além das atividades abertas ao público, a programação inclui ações voltadas a estudantes de escolas públicas e moradores de casas de repouso.

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A proposta é transformar o contato com o teatro em uma experiência que articula arte, educação, história e patrimônio. “Mais do que revisitar fatos históricos, o Memória Candanga busca lançar luz sobre pessoas que nem sempre aparecem como protagonistas quando se conta a história da capital”, destaca Carlos Valença, ator e fundador da Estupenda Trupe.

Serviço

Festival Teatro e Sustentabilidade na Infância

Dias 17, 24 e 31 de outubro, às 10h e às 13h, no Jardim Botânico de Brasília; e dias 19, 20, 22 e 26 de outubro, às 9h30 e 14h30, no Museu Vivo da Memória Candanga, Núcleo Bandeirante. Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel