Trio Mexendo o Doce canta sucessos da MPB em show nesta sexta (16/10)

Riqueza melódica e profundidade das letras são características que, para Celia Rabelo, unem as canções de Ivan Lins, Guilherme Arantes e Emílio Santiago. Ao lado de Chrystian Franklin e Manga Batera, a cantora brasiliense homenageia o trio de compositores nesta sexta-feira (16/10), às 18h, no café da Caixa Cultural, como parte do projeto Ernesto Convida. O couvert custa R$ 29 por pessoa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“É uma possibilidade de reunir excelência vocal, emoção e comunicação com o público em um mesmo espetáculo”, diz a cantora. No repertório da apresentação estão músicas como Planeta Água, Vitoriosa, Nega, Lesões corporais e Vieste. “Não seria simplesmente cantar Emílio Santiago, Ivan Lins e Guilherme Arantes e sim, revelar o que eu, Celia Rabelo, tenho a dizer por meio das obras deles”, completa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O trio Mexendo o Doce, comandado por Celia, agrega teclado, bateria e voz. Formado em 2024, o conjunto trabalha com interpretações que “mantêm a essência”, segundo a cantora. Para ela, o show no Ernesto Café aproxima o público e torna a experiência ainda mais significativa. O projeto Ernesto Convida ocorre às sexta-feiras (16/10), na Caixa Cultural.
Serviço
Ernesto Convida, com trio Mexendo o Doce, nesta sexta-feira (16/10), às 18h, no Ernesto Cafés Especiais (Caixa Cultural Brasília). Couvert: R$ 29.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel