Ivan Lins faz show gratuito neste sábado (19/9) na Caixa Cultural

Compositor de obras como O amor é o meu país, Madalena e Vitoriosa, Ivan Lins celebra 80 anos de vida e 55 anos de carreira em um espetáculo gratuito neste sábado (19/9), às 18h, no Jardim das Esculturas da Caixa Cultural. O show reúne sucessos, composições emblemáticas e canções menos conhecidas, todas escolhidas por sua relevância afetiva e artística. A programação inclui uma oficina de música com Nema Antunes e apresentação de abertura com a DJ Karla Testa.

Além de uma retrospectiva, o espetáculo percorre diferentes dimensões das obras de Lins. O romantismo surge em canções como O amor é o meu país, Iluminados e Ai, ai, ai, ai, ai. A reflexão social e política ganha espaço com Aos nossos filhos, Cartomante e a inédita Meninos de Gaza, feita em parceria com Simone Guimarães. Outro bloco importante traz homenagens feitas aos parceiros que marcaram a trajetória do artista, como Ronaldo Monteiro de Souza e Vítor Martins.

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O show convida o público a revisitar memórias, descobrir novas leituras de obras consagradas e comemorar um dos maiores patrimônios da música popular brasileira. Ivan Lins construiu uma das carreiras com maior projeção internacional e foi interpretado por George Benson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Barbra Streisand, Sting, Jorge Drexler e Carlos do Carmo.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

Ivan Lins 80 anos

Sábado (19/9), às 18h, no Jardim das Esculturas - Caixa Cultural Brasília (SBS, Quadra 4, Lotes 3/4). Entrada gratuita. Classificação indicativa: 14 anos.