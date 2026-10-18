Após cobranças, João Gomes lê carta em show e defende a democracia

Esposa de João Gomes revelou que o artista enfrenta depressão e uso de antidepressivos devido a "cancelamentos' em eleições anteriores - (crédito: Reprodução/Instagram/João Gomes)

O cantor João Gomes se manifestou publicamente sobre posições políticas durante um show no sábado (17/10) em Londrina, no Paraná, após dias de cobranças nas redes sociais. Sem citar o nome de nenhum dos candidatos à Presidência da República, o artista pernambucano leu uma carta na qual defendeu a democracia, a educação, as cotas estudantis, a segurança pública e o acesso à saúde.

A manifestação ocorreu em meio à repercussão do silêncio do músico sobre a disputa eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Durante a apresentação, João também compartilhou experiências pessoais, falou sobre a importância das políticas públicas e pediu respeito às diferenças.

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O cantor destacou ainda o papel da educação em sua trajetória, recordando as oportunidades que recebeu durante a infância. Ao abordar o acesso às universidades, defendeu a manutenção das cotas e de medidas que permitam a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade no ensino superior.

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Cobranças nas redes sociais

Nos últimos dias, a ausência de uma declaração eleitoral de João Gomes vinha provocando críticas de parte do público. As cobranças ganharam força após os músicos Jota.Pê e Mestrinho, que integram um trio musical com o pernambucano, o Dominguinho, anunciarem apoio à reeleição de Lula.

Os dois artistas publicaram suas manifestações no Instagram na manhã de sábado, enquanto João ainda não havia divulgado um posicionamento. Paralelamente, fãs passaram a organizar uma mobilização para comparecer aos shows do cantor com roupas e acessórios vermelhos, em referência ao PT.

O silêncio também deu origem a especulações sobre uma possível proximidade do músico com o campo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), embora João não tivesse manifestado apoio a Flávio Bolsonaro.

A pressão ultrapassou as manifestações dos fãs. No sábado, a cantora Flora Matos ameaçou retirar a autorização para que João continuasse utilizando a música Piloto, composição de sua autoria que foi regravada pelo pernambucano, caso ele não se posicionasse politicamente.

João Gomes, se você não se posicionar vou pedir pra derrubar sua versão da minha música Piloto. — FLOWRA FM (4) NAS RUAS (@FloraMatos) October 17, 2026

Em meio à repercussão, Ary Mirelle, esposa de João Gomes, saiu em defesa do marido e relatou que as consequências de uma manifestação política anterior ainda afetavam a saúde mental do artista. Segundo ela, o cantor enfrentou um quadro de depressão e traumas após as críticas recebidas durante as últimas eleições.

Em uma publicação no Instagram, Ary afirmou que o episódio teve consequências que persistem até hoje e que o marido continua fazendo uso de medicamentos.

"Da última vez que João se posicionou em uma eleição, ele foi extremamente cancelado, tem que ouvir coisas horríveis até hoje, e até hoje também ele toma antidepressivos fortes, por que se não tomar, ele nem consegue levantar para trabalhar", comentou.

O que disse João Gomes

Na carta apresentada ao público, João Gomes evitou mencionar os presidenciáveis e concentrou seu discurso em questões sociais. Além de defender o Sistema Único de Saúde (SUS), a pesquisa científica e a valorização dos professores, o cantor abordou a importância da saúde mental e da assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ao encerrar a manifestação, o artista reafirmou seu compromisso com o regime democrático e com o direito da população de expressar suas opiniões.

"Eu acho que eu não tenho muito tempo para falar tudo que eu quero mas eu só queria dizer uma última coisa, eu sou a favor sim da democracia!"

Leia a íntegra da carta de João Gomes:

"Estou com um nó na garganta

Mas não arrancaram a minha cabeça

Com uma dor no peito

Mas não levaram meu coração

Eu não mereço sofrer

Eu não mereço adoecer porque o mundo está doente

Me questionaram pra que lado eu tava a favor

Eu pensei, me calei

Mas agora posso falar depois de tanto conversar comigo mesmo.

Primeiramente sou a favor da educação

Dos meus mestres, doutores e professores

Que me ensinaram a ler e a escrever

Graças a isso posso me comunicar com o mundo inteiro... e ter opinião também

que eles possam receber mais dinheiro pelo seu trabalho tão importante.

Que pessoas brilhantes ocupem as faculdades, que os alunos mais necessitados não desistam do ensino. As cotas não são chacotas e serão multiplicadas

Que pessoas brilhantes ocupem as faculdades, que os alunos mais necessitados não desistam do ensino.

As cotas não são chacotas e serão multiplicadas

Também já ganhei bolsa de estudo pra morar na escola por causa da gravidade da situação do bairro em que eu morava. Isso aconteceu porque no caminho da escola fui roubado mas não deixei de ir porque precisava estar lá, eu não desisti ali.

Sou a favor da segurança; Que a gente não seja uma vítima assim que sair de casa e que possamos voltar em paz para ela também. Para nossos filhos, para nossos pais.

Sou a favor de que conquistemos nossos sonhos também. Que a gente possa ser enxergado no meio de tanto desengano.

Todo trabalho é digno de respeito e as pessoas também.

Que todo auxílio aos que precisam seja respeitado. Eu tenho um grande amigo que se chama Italo nunca pode jogar aquele campeonato da escola, porque depois da aula já trabalhava pra ajudar a mãe em casa.

Nos fins de semana também não tinha tempo!

Era um menino bom, guerreiro. Tantos como ele podiam jogar em qualquer time do mundo que você pode imaginar.

Por tanto tempo lutaram, só sobrou tempo pra lutar, eu sou a prova viva disso.

Sou a favor do SUS, da pesquisa. Que mais pessoas consigam se capacitar para cuidar da gente. Que a gente não sofra em filas, que a gente seja cuidado.

Nossa geração hoje é tão ansiosa que a saúde mental seja levada a sério e que não seja motivo de desdem. A gente chora, pede socorro e que nessas horas a gente ganhe um abraço também.

Mais que isso: Que a gente sinta o prazer de se sentir vivo! um sorriso, uma palavra, tenhamos bons amigos e que possamos conviver com as nossas DIFERENÇAS.

O meu primeiro psicólogo, de joelhos no quarto, eu clamava, não sabia como falar mas ele me ouvia e conseguiu me ajudar.

Eu acho que eu não tenho muito tempo pra falar tudo que eu quero mas eu só queria dizer uma última coisa: eu sou a favor sim da democracia!

Que a gente possa falar e ser ouvido. E se não falar também, ser compreendido. Que não sejamos oprimidos, que tenhamos liberdade de expressão e que as pessoas se amem sem se justificar. Que a gente possa perdoar até o que a gente não tem culpa.

A gente demorou muito tempo para conquistar o direito a votar e isso fopi através de muita luta, então, que a gente vote pensando nas nossas crianças, que a gente vote pensando no futuro do nosso país!"

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