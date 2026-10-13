João Gomes tem transtorno mental exposto pela esposa em comunicado sobre política

A pressão para que João Gomes declare publicamente seu posicionamento político levou Ary Mirelle a fazer um desabafo sobre a situação enfrentada pelo marido.

Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (12), a influenciadora revelou que o cantor sofre de depressão e ainda enfrenta consequências emocionais de ataques recebidos após se manifestar politicamente em uma eleição anterior.

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Ary também fez uma denúncia preocupante sobre a segurança da família. Segundo ela, Jorge e Joaquim, filhos do casal, são alvos de ameaças frequentes.

A influenciadora afirmou que as mensagens intimidatórias chegam diariamente, aumentando a preocupação com as crianças.

O pronunciamento ocorreu após a criadora de conteúdo Josi Machado cobrar posicionamentos de artistas do forró sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, disputado por Lula e Flávio Bolsonaro. João foi citado entre os nomes questionados por não declarar publicamente seu voto.

Ao explicar por que o marido evita entrar novamente nesse tipo de debate, Ary relatou que a experiência anterior teve consequências profundas para a saúde mental do artista.

"Da última vez que João se posicionou em uma eleição, ele foi extremamente cancelado, tem que ouvir coisas horríveis até hoje, e até hoje também ele toma antidepressivos fortes, por que se não tomar, ele nem consegue levantar para trabalhar", declarou.

A influenciadora acrescentou que o cantor recebe acompanhamento especializado para lidar com a depressão. Segundo ela, o sofrimento enfrentado por João é mais intenso do que o público imagina.

Ary revela impacto das cobranças sobre o cantor

Além dos efeitos dos ataques virtuais, Ary relatou que a insistência do público para que João se manifeste politicamente tem provocado episódios de desespero e dificuldades para dormir.

Ela demonstrou preocupação com o estado emocional do marido, especialmente diante da repercussão constante das notícias.

"Não aguento mais ver a pessoa que eu amo entrando em desespero e sem conseguir dormir por que não para de ler as notícias e nem perto dele eu tô para conseguir fazer algo", desabafou.

Filhos do casal receberiam ameaças diariamente

Outro ponto abordado por Ary foi a segurança dos dois filhos. De acordo com a influenciadora, as crianças, Jorge e Joaquim, recebem mensagens ameaçadoras com frequência, situação que torna o cenário ainda mais delicado para o casal.

Ao encerrar o desabafo, a influenciadora pediu compreensão do público e defendeu a trajetória do marido, lembrando que ele costuma valorizar suas origens e a cultura nordestina.

"João não é uma pessoa ruim, então por favor, não entendam ele mal", afirmou.