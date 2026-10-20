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Poetisa Adélia Prado sofre acidente doméstico aos 90 anos

Escritora mineira não precisou de internação após o incidente; família confirma que a poetisa segue lúcida e mantém recuperação em casa

Adélia Prado, escritora mineira de 90 anos, em uma de suas participações públicas. Ela se recupera de acidente doméstico - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.APress)
Adélia Prado, escritora mineira de 90 anos, em uma de suas participações públicas. Ela se recupera de acidente doméstico - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.APress)

A escritora mineira Adélia Prado, de 90 anos, sofreu um acidente doméstico nesta segunda-feira (19/10) e se recupera em casa. Familiares disseram que a poetisa não precisou de hospitalização. Segundo a família, ela passa bem, permanece lúcida e continua o processo de recuperação.

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Adélia Prado já se dedicava a uma recuperação em ritmo lento antes do acidente. O quadro envolve informações sobre sepse, caracterizada como uma resposta desregulada do organismo a uma infecção que provoca disfunção orgânica. Mesmo com o ocorrido recente em sua residência, os parentes reforçaram que a autora segue estável e lúcida.

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No cenário literário, Adélia Prado concorre como finalista na categoria Poesia da 68ª edição do Prêmio Jabuti com a obra O jardim das oliveiras. Sua filha, Ana Beatriz Prado, afirmou que representará a mãe na cerimônia da premiação caso o livro seja o vencedor da categoria.

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Yaya Souza - Estado de Minas

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo

Por Yaya Souza - Estado de Minas
postado em 20/10/2026 09:35
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