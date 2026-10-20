LOUD vence Valorant Champions 2026 e se torna única bicampeã mundial

Numa vitória de 3 a 1 em cima da Vitality, LOUD se torna bicampeã mundial. - (crédito: Reprodução/Riot Games)

*Por Camily Oliveira

A LOUD conquistou, no domingo (18/10), o título do Valorant Champions 2026, disputado em Xangai, na China, após derrotar a europeia Team Vitality por 3 a 1 na grande final. Com a vitória, a organização brasileira se tornou a primeira da história a conquistar o campeonato mundial duas vezes.

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A primeira conquista da LOUD ocorreu em 2022, em Istambul, na Turquia, quando a equipe contava com um elenco diferente do atual. Agora, quatro anos depois, a organização voltou a levantar a taça e garantiu o prêmio de US$ 1 milhão, equivalente a cerca de R$ 5 milhões.

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O elenco campeão é formado pelos brasileiros Lucca Travaioli “lukxo” e Enzo Guimarães “tkzin” , pelo colombiano Juan Sebastián “Darker”, pelo chileno Roberto Lobo “erde” e pelo português David Cruz “DaviH”. Todos os jogadores estrearam em competições internacionais nesta edição do torneio.

Campanha até o título

Na final, a LOUD começou na frente ao vencer o primeiro mapa, Summit, por 13 a 11. A Team Vitality reagiu no segundo, Lotus, e empatou a série com uma vitória por 13 a 8.

A partir do terceiro mapa, porém, a equipe brasileira retomou o controle da partida. Com um placar de 13 a 5 na Sunset e 13 a 10 na Haven, a LOUD fechou a série em 3 a 1 e confirmou o título mundial.

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O caminho até a decisão também incluiu confrontos contra equipes de diferentes regiões. A LOUD terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, com duas vitórias e uma derrota, atrás justamente da Vitality. Nos playoffs, superou a asiática Paper Rex e a norte-americana NRG antes de reencontrar a equipe europeia na final.

Erde é eleito o melhor jogador

Capitão da LOUD, Erde foi eleito o jogador mais valioso (MVP, na sigla em inglês) do campeonato. Aos 18 anos, o chileno se tornou o mais jovem a receber o prêmio na história do torneio, superando o brasileiro Erick “aspas”, que conquistou o reconhecimento aos 19 anos, na edição de 2022.

Durante a entrevista concedida no palco após a vitória, Erde se emocionou ao revelar que sua mãe havia morrido dois dias antes de sua estreia na competição.