George Lacerda retorna às raízes do choro em show no Clube do Choro

O choro foi a porta de entrada de George Lacerda para a música profissional. No fim dos anos 1990, ainda universitário, o cantor e percussionista integrou o Choro de Calango, grupo formado por estudantes da Universidade de Brasília (UnB), e começou a tocar em rodas do gênero na capital. Hoje, às 19h30, ele retorna a esse universo no projeto Choro Livre Convida, ao lado de Márcio Bezerra e Daniel Rodrigues, no Clube do Choro de Brasília.

A apresentação faz parte da quarta edição do Complexo Cultural do Choro, com programação gratuita. No show, George participa como percussionista e também assume os vocais em alguns sambas, acompanhado pelo Regional Choro Livre.

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"Foi a partir do choro que eu me tornei um músico profissional", conta o artista. Para ele, a cena brasiliense viveu um momento especial no fim dos anos 1990, quando o gênero começou a conquistar mais espaço entre os jovens. As rodas também fortaleceram sua ligação com o samba, presente em diferentes momentos de sua trajetória.

George destaca que, em diversos espaços de Brasília, as apresentações começavam com choro e terminavam em samba, aproximando públicos e músicos. Essa mistura estará presente no show desta quarta-feira. "Eu vou tocar ali na roda como percussionista, mas, em determinados momentos, vou cantar alguns sambas junto com a galera", adianta.

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Formado em música pela UnB, George Lacerda acumula mais de duas décadas de carreira e já acompanhou artistas como Elba Ramalho, Zélia Duncan, Mart'nália, Fafá de Belém e Gabi Amarantos. Também lançou o álbum Eu vou pro samba e é professor da Escola de Música de Brasília.

O clarinetista, flautista, saxofonista e arranjador Márcio Bezerra é natural de Gravatá, em Pernambuco, e vive em Brasília desde 1999. Formado pela UnB, integra a Orquestra Sinfônica da Força Aérea e o grupo Clima de Montanha. Ao longo da carreira, dividiu o palco com músicos como Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda e Dominguinhos.

Já Daniel Rodrigues é trombonista, compositor, arranjador e produtor musical. Formado em trombone erudito pela Faculdade Mozarteum de São Paulo, tem quatro álbuns gravados, entre eles Chora trombone, e atualmente leciona na Escola de Música de Brasília.

Criado por Reco do Bandolim, um dos fundadores do Clube do Choro, o Regional Choro Livre tem mais de quatro décadas de história e já se apresentou com nomes como Moraes Moreira, Clementina de Jesus e Paulinho da Viola.

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Choro Livre Convida com George Lacerda, Márcio Bezerra e Daniel Rodrigues

Hoje, às 19h30, no Clube do Choro de Brasília. Entrada gratuita e classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco