Mu Carvalho revela bastidores marcantes da MPB em autobiografia inédita

O compositor, pianista e produtor musical Mu Carvalho lança o livro Memórias sintetizadas, autobiografia publicada pela Editora Memorabilia. O evento de lançamento ocorre no dia 26 de outubro, às 18h30, na Livraria Argumento, no Rio de Janeiro, com pré-venda aberta no endereço www.memorabiliastore.com.br.

Com oito discos lançados em carreira solo e 14 gravados com o conjunto A Cor do Som, o tecladista compartilha bastidores de turnês, parcerias e apresentações históricas. A publicação reúne 64 fotografias, incluindo registros do arquivo pessoal do músico, além de uma partitura.

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Da infância artística aos palcos

Filho de mãe pianista, Mu Carvalho ouvia peças clássicas em casa durante a infância e planejava estudar Artes Plásticas para trabalhar como pintor. O ambiente familiar, compartilhado com os irmãos Sérgio Carvalho, Heloísa Tapajós e Dadi Carvalho, direcionou o artista para o aprendizado musical.

Aos 16 anos, estreou no grupo Semente com Cláudio Nucci, Cláudio Infante e Zé Luiz. A partir da segunda metade da década de 1970, passou a compor unindo ritmos brasileiros, jazz e rock progressivo, período em que acompanhou Jorge Ben e Moraes Moreira ao lado de Dadi.

A Cor do Som surgiu durante as gravações do álbum solo de estreia de Moraes Moreira e realizou sua primeira apresentação em 1976. Dois anos depois, o conjunto venceu como revelação do Festival Choro da TV Bandeirantes com Espírito infantil, choro moderno composto com elementos de jazz.

Produções sonoras e depoimentos

Contratado pela Rede Globo em 1994, Mu Carvalho atua na criação e produção de trilhas sonoras para diversas novelas e séries televisivas. O instrumentista também participou de trabalhos de outros artistas da música brasileira, como Legião Urbana e Jorge Benjor.

A autobiografia traz prefácio de Tuca Oliveira e reúne textos de apresentação escritos por Gilberto Gil, Eduardo Bueno, Juarez Fonseca e Dadi Carvalho. Os relatos detalham o processo criativo e a convivência profissional mantida com o pianista em estúdios e viagens.

O volume impresso tem acabamento em capa dura, formato 150×220 mm, 256 páginas e preço fixado em R$ 95,00 pela Editora Memorabilia, fundada em Santa Maria no Rio Grande do Sul.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.