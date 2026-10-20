Gilson de Barros traz a Brasília adaptação de Grande sertão, de Guimarães Rosa

Quando garoto, Gilson de Barros descobriu o Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, numa peça que encenava o julgamento do personagem Zé Bebelo. Décadas depois, ao se aposentar, o ator retornou à obra motivado a escrever espetáculo a respeito de Riobaldo, narrador e protagonista. O resultado dessa empreitada vem a público em Brasília de sexta (23/10) a domingo (25/10), no Teatro Brasília Shopping.

Leia também: Temporada da NBA estreia no Prime Video com rodada dupla imperdível

Com o sucesso de Riobaldo, Gilson decidiu engatar outros dois monólogos circunscritos ao universo roseano. Ele foi indicado, em 2023, ao prêmio Shell, que tem grande relevância para o teatro brasileiro. Surgiram, assim, No meio do redemoinho e O julgamento de Zé Bebelo. Cada parte da trilogia será apresentada em uma noite de apresentações, com direção de Amir Haddad.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Grandes temas do livro como a luta entre bem e mal, o amor entre Riobaldo e Diadorim e o panorama do sistema de jagunços conduzem as peças. Gilson considera a obra de Guimarães Rosa atual, como todo clássico. “Essa possibilidade de atualização das questões do livro para mim é sensacional. Fora a linguagem, a forma poética com que ele constrói a narrativa.”

Leia também: Arlete Salles é surpreendida com homenagem de máscaras em festival de teatro

Para o ator, Guimarães Rosa é o grande nome da literatura brasileira. “Ele merecia um Nobel, mesmo que fosse em homenagem póstuma, porque ele não deve nada a nenhum outro escritor. Tem inclusive coisas melhores do que outros premiados, sem desrespeitar ninguém”, defende Gilson.

Serviço

Mostra Teatral de Brasília Trilogia Grande sertão: veredas

Riobaldo, sexta-feira (23/10), às 20h, No meio do redemunho, sábado (24/10), às 20h, e O julgamento de Zé Bebelo, domingo (25/10), às 19h, no Teatro Brasília Shopping (SCN Quadra 05, Asa Norte). Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Ingressos populares (sujeitos à lotação): R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Vendas pela Sympla.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel